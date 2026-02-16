Встановили командування Чорноморського флоту, причетного до удару по Львову у 2023 році

Правоохоронці встановили командування чорноморського флоту РФ, яке причетне до ракетного удару по Львову та об’єктах у буферній зоні ЮНЕСКО 6 липня 2023 року, внаслідок якого загинули мирні жителі та було пошкоджено історичну культурну спадщину міста.
Про це повідомили у Офісі генпрокурора.
Повідомили про підозру командувачу та начальнику штабу Чорноморського флоту ВМФ РФ: адміралу та віце-адміралу, які, за даними слідства, організували і спланували атаку.
Встановили, що удар здійснили із застосуванням крилатих ракет морського базування 3М-14 "Калібр", пуски яких виконувалися з підводних і надводних кораблів чорноморського флоту РФ, що перебували на бойовому чергуванні в акваторії Чорного моря. Однією з цілей стала житлова забудова, де внаслідок влучання загинули 9 мирних мешканців, а житлові будинки, цивільні транспортні засоби та інша інфраструктура зазнали значних руйнувань.
Внаслідок атаки також було пошкоджено історичну частину міста. Зруйновано і пошкоджено 17 пам’яток архітектури місцевого значення, розташованих у межах буферної зони об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
Ці факти розслідують як порушення законів і звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 КК України). Наразі вирішують питання щодо оголошення підозрюваних у розшук, а слідство встановлює інших представників військового та політичного керівництва РФ, причетних до підготовки та віддання відповідних наказів.
Загалом від початку повномасштабної агресії РФ пошкоджено 1685 об’єктів культурної спадщини, у межах відповідних кримінальних проваджень 16 особам повідомлено про підозру.
Встановлено понад 100 об’єктів культурної спадщини, що перебувають у Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО і зазнали руйнувань або пошкоджень, зокрема 44 об’єкти в Одесі, 59 у Львові, а також Національний літературно-меморіальний музей Григорія Сковороди на Харківщині.
Прокуратура України продовжує системне документування атак на цивільні об’єкти та культурну спадщину, формуючи доказову базу для національних судів і міжнародних механізмів правосуддя з метою притягнення до відповідальності всіх причетних до цих злочинів.