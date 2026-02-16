Встановили командування Чорноморського флоту, причетного до удару по Львову у 2023 році

Від початку повномасштабної агресії РФ пошкоджено 1685 об’єктів культурної спадщини, вже 16 особам повідомили про підозру.

Правоохоронці встановили командування чорноморського флоту РФ, яке причетне до ракетного удару по Львову та об’єктах у буферній зоні ЮНЕСКО 6 липня 2023 року, внаслідок якого загинули мирні жителі та було пошкоджено історичну культурну спадщину міста.

Про це повідомили у Офісі генпрокурора.

Повідомили про підозру командувачу та начальнику штабу Чорноморського флоту ВМФ РФ: адміралу та віце-адміралу, які, за даними слідства, організували і спланували атаку.

Фото: Офіс генпрокурора Підозрюваний у організації атаки на Львів

Встановили, що удар здійснили із застосуванням крилатих ракет морського базування 3М-14 "Калібр", пуски яких виконувалися з підводних і надводних кораблів чорноморського флоту РФ, що перебували на бойовому чергуванні в акваторії Чорного моря. Однією з цілей стала житлова забудова, де внаслідок влучання загинули 9 мирних мешканців, а житлові будинки, цивільні транспортні засоби та інша інфраструктура зазнали значних руйнувань.

Внаслідок атаки також було пошкоджено історичну частину міста. Зруйновано і пошкоджено 17 пам’яток архітектури місцевого значення, розташованих у межах буферної зони об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Ці факти розслідують як порушення законів і звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 КК України). Наразі вирішують питання щодо оголошення підозрюваних у розшук, а слідство встановлює інших представників військового та політичного керівництва РФ, причетних до підготовки та віддання відповідних наказів.

Загалом від початку повномасштабної агресії РФ пошкоджено 1685 об’єктів культурної спадщини, у межах відповідних кримінальних проваджень 16 особам повідомлено про підозру.

Встановлено понад 100 об’єктів культурної спадщини, що перебувають у Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО і зазнали руйнувань або пошкоджень, зокрема 44 об’єкти в Одесі, 59 у Львові, а також Національний літературно-меморіальний музей Григорія Сковороди на Харківщині.

Прокуратура України продовжує системне документування атак на цивільні об’єкти та культурну спадщину, формуючи доказову базу для національних судів і міжнародних механізмів правосуддя з метою притягнення до відповідальності всіх причетних до цих злочинів.