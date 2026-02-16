«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
Встановили командування Чорноморського флоту, причетного до удару по Львову у 2023 році

Від початку повномасштабної агресії РФ пошкоджено 1685 об’єктів культурної спадщини, вже 16 особам повідомили про підозру. 

Встановили командування Чорноморського флоту, причетного до удару по Львову у 2023 році
наслідки обстрілу у Льовові, ілюстративне фото
Фото: Іван Станіславський

Правоохоронці встановили командування чорноморського флоту РФ, яке причетне до ракетного удару по Львову та об’єктах у буферній зоні ЮНЕСКО 6 липня 2023 року, внаслідок якого загинули мирні жителі та було пошкоджено історичну культурну спадщину міста.

Про це повідомили у Офісі генпрокурора. 

Повідомили  про підозру командувачу та начальнику штабу Чорноморського флоту ВМФ РФ: адміралу та віце-адміралу, які, за даними слідства, організували і спланували атаку.

Фото: Офіс генпрокурора
Фото: Офіс генпрокурора
Підозрюваний у організації атаки на Львів
Підозрюваний у організації атаки на Львів
Фото: Офіс генпрокурора
Підозрюваний у організації атаки на Львів

Встановили, що удар здійснили із застосуванням крилатих ракет морського базування 3М-14 "Калібр", пуски яких виконувалися з підводних і надводних кораблів чорноморського флоту РФ, що перебували на бойовому чергуванні в акваторії Чорного моря. Однією з цілей стала житлова забудова, де внаслідок влучання загинули 9 мирних мешканців, а житлові будинки, цивільні транспортні засоби та інша інфраструктура зазнали значних руйнувань.

Внаслідок атаки також було пошкоджено історичну частину міста. Зруйновано і пошкоджено 17 пам’яток архітектури місцевого значення, розташованих у межах буферної зони об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. 

Ці факти розслідують як порушення законів і звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 КК України). Наразі вирішують питання щодо оголошення підозрюваних у розшук, а слідство встановлює інших представників військового та політичного керівництва РФ, причетних до підготовки та віддання відповідних наказів.

Загалом від початку повномасштабної агресії РФ пошкоджено 1685 об’єктів культурної спадщини, у межах відповідних кримінальних проваджень 16 особам повідомлено про підозру. 

Встановлено понад 100 об’єктів культурної спадщини, що перебувають у Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО і зазнали руйнувань або пошкоджень, зокрема 44 об’єкти в Одесі, 59 у Львові, а також Національний літературно-меморіальний музей Григорія Сковороди на Харківщині.

Прокуратура України продовжує системне документування атак на цивільні об’єкти та культурну спадщину, формуючи доказову базу для національних судів і міжнародних механізмів правосуддя з метою притягнення до відповідальності всіх причетних до цих злочинів.

﻿
