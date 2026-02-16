Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
ГоловнаПраво

На Сумщині товариство зобов'язали повернути гроші, виділені на фортифікації

ТОВ мало упродовж шести місяців збудувати фортифікації, однак не зробило це. 

На Сумщині товариство зобов'язали повернути гроші, виділені на фортифікації
Ілюстративне фото
Фото: Telegram/Міноборони

На Сумщині товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) зобов'язали повернути 304,5 млн грн, виділені на фортифікації. У цю суму входять також штрафні санкції.

Про це повідомила прокуратура Сумщини.

"Сумська область має найбільшу протяжність кордону з російською федерацією, тому фортифікаційні споруди в комплексі із іншими засобами оборони є вкрай необхідні для ефективного стримування ворога", – розповіли там і додали, що обласна військова адміністрація уклала договори з суб’єктами господарювання на будівництво оборонних укріплень. 

Однак прокуратура  виявила систематичні факти невиконання договірних зобов’язань одним із підрядників за такими договорами.

Товариство з обмеженою відповідальністю, отримавши значні суми авансу за рахунок бюджетних коштів, мало їх використати упродовж шести місяців, побудувавши фортифікаційні споруди з наданням відповідних підтверджуючих документів замовнику. 

Але ці зобов’язання Товариство своєчасно та у повному обсязі не виконало.

Тому обласна прокуратура минулого року подала до суду в інтересах держави про стягнення із вказаного Товариства авансу, а також штрафних санкцій за невиконання договірних зобов’язань.

Рішеннями Господарських судів Сумської та Дніпропетровської області задоволено 25 позовів на загальну суму 304,5 млн грн, зокрема у 2025 році – 1 позов на 23,9 млн грн, у 2026 році – 24 позови на 280,6 млн грн.

  • Відтепер Міністерство оборони України може приймати на баланс та завершувати будівництво оборонних споруд, які не завершив державний замовник. 
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies