ТОВ мало упродовж шести місяців збудувати фортифікації, однак не зробило це.

На Сумщині товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) зобов'язали повернути 304,5 млн грн, виділені на фортифікації. У цю суму входять також штрафні санкції.

Про це повідомила прокуратура Сумщини.

"Сумська область має найбільшу протяжність кордону з російською федерацією, тому фортифікаційні споруди в комплексі із іншими засобами оборони є вкрай необхідні для ефективного стримування ворога", – розповіли там і додали, що обласна військова адміністрація уклала договори з суб’єктами господарювання на будівництво оборонних укріплень.

Однак прокуратура виявила систематичні факти невиконання договірних зобов’язань одним із підрядників за такими договорами.

Товариство з обмеженою відповідальністю, отримавши значні суми авансу за рахунок бюджетних коштів, мало їх використати упродовж шести місяців, побудувавши фортифікаційні споруди з наданням відповідних підтверджуючих документів замовнику.

Але ці зобов’язання Товариство своєчасно та у повному обсязі не виконало.

Тому обласна прокуратура минулого року подала до суду в інтересах держави про стягнення із вказаного Товариства авансу, а також штрафних санкцій за невиконання договірних зобов’язань.

Рішеннями Господарських судів Сумської та Дніпропетровської області задоволено 25 позовів на загальну суму 304,5 млн грн, зокрема у 2025 році – 1 позов на 23,9 млн грн, у 2026 році – 24 позови на 280,6 млн грн.