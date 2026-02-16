Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
В Україні до довічного увʼязнення засудили айтішника, який на замовлення ФСБ коригував атаки РФ по київських ТЕЦ

32-річний ІТ-фахівець сам пропонував російським спецслужбам "свої послуги" коригувальника.

В Україні до довічного увʼязнення засудили айтішника, який на замовлення ФСБ коригував атаки РФ по київських ТЕЦ
Фото: Донецька обласна прокуратура

За матеріалами контррозвідки та слідчих Служби безпеки довічний термін ув’язнення отримав ворожий коригувальник російських ударів по теплоелектроцентралях Київщини.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

"Співробітники СБУ затримали зловмисника у липні 2025 року. Під час обшуків у нього вилучено смартфон, на якому він позначав для ворога повітряні «коридори» для обстрілів столичних енергооб’єктів "в обхід" української ППО", – ідеться у повідомленні.

Як відомо, наведенням російських атак займався завербований фсб 32-річний ІТ-фахівець з Києва. За матеріалами справи, айтішник вийшов на російську спецслужбу через Телеграм-канали, де за гроші запропонував свою допомогу у війні проти України.

Після вербування зрадник об’їжджав столичний регіон та позначав на електронних картах геолокації функціонуючих енергооб’єктів. Також він робив фотознімки зовнішніх фасадів потенційних "цілей" з прив’язкою до місцевості.

Крім цього, під час розвідвилазок агент відстежував пункти базування підрозділів протиповітряної оборони ЗСУ. "Додаткову" інформацію він включав до агентурного звіту для куратора від ФСБ.

Після обстрілів зрадник прибував на місця ворожих "прильотів", щоб з’ясувати наслідки російських атак і передати отримані дані для підготовки нових обстрілів.

На підставі доказів, зібраних Службою безпеки, суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Розслідування проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

