Військовослужбовці бригади «Хижак» готують до бойового вильоту безпілотник-бомбардувальник GARA на лінії фронту під Покровськом,

Російські війська посилюють тиск на Покровську агломерацію з боку населених пунктів Котлине та Родинське Донецької області, намагаючись створити так звані "клешні" для охоплення Покровська та Мирнограду.

Про це повідомляє 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

У Корпусі зазначають, що російські військові активізували зусилля з флангового охоплення, однак українські військові у смузі відповідальності 7-го корпусу спільно з іншими складовими Сил оборони знищують ворога.

Проводиться посилена аеророзвідка та додаткове мінування ймовірних маршрутів просування противника.

Одночасно російські підрозділи продовжують спроби просування малими штурмовими групами з північно-західної частини Покровська у напрямку Гришиного. Під час спроб просочування на околиці населеного пункту українські захисники виявляють та знищують ворожі групи.

За інформацією 7 корпусу, днями на північ від Покровська було зафіксовано проникнення російської ДРГ в район фермерських господарств. У результаті контрдій українські військовослужбовці виявили та ліквідували противника.

Загалом за минулий тиждень Сили оборони України ліквідували та поранили 255 російських військових, знищили або пошкодили 19 одиниць автомобільної та мототехніки, 29 точок запуску безпілотників, 36 укриттів і складів, а також 575 ударних БпЛА.