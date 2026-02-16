Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
ГоловнаСуспільствоВійна

7 корпус: росіяни намагаються взяти Покровськ у "клешні"

Українські військові продовжують знищувати ворожі ДРГ.

7 корпус: росіяни намагаються взяти Покровськ у "клешні"
Військовослужбовці бригади «Хижак» готують до бойового вильоту безпілотник-бомбардувальник GARA на лінії фронту під Покровськом,
Фото: EPA/UPG

Російські війська посилюють тиск на Покровську агломерацію з боку населених пунктів Котлине та Родинське Донецької області, намагаючись створити так звані "клешні" для охоплення Покровська та Мирнограду. 

Про це повідомляє 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

У Корпусі зазначають, що російські військові активізували зусилля з флангового охоплення, однак українські військові у смузі відповідальності 7-го корпусу спільно з іншими складовими Сил оборони знищують ворога. 

Проводиться посилена аеророзвідка та додаткове мінування ймовірних маршрутів просування противника.

Одночасно російські підрозділи продовжують спроби просування малими штурмовими групами з північно-західної частини Покровська у напрямку Гришиного. Під час спроб просочування на околиці населеного пункту українські захисники виявляють та знищують ворожі групи.

За інформацією 7 корпусу, днями на північ від Покровська було зафіксовано проникнення російської ДРГ в район фермерських господарств. У результаті контрдій українські військовослужбовці виявили та ліквідували противника.

Загалом за минулий тиждень Сили оборони України ліквідували та поранили 255 російських військових, знищили або пошкодили 19 одиниць автомобільної та мототехніки, 29 точок запуску безпілотників, 36 укриттів і складів, а також 575 ударних БпЛА.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies