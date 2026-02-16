Окупанти атакували Таврійське на Запоріжжі, постраждала цивільна

Унаслідок атаки російського FPV-дрона по селу Таврійське Запорізького району, постраждала місцева мешканка.
Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
"Постраждала жінка внаслідок ворожої атаки на Запорізький район. Окупанти завдали удару FVP-дроном по селу Таврійське. Пошкоджений приватний будинок", – ідеться у повідомленні.
Унаслідок ударів поранень зазнала 69-річна жінка. Медики надали всю необхідну допомогу.
- Шестеро людей поранено внаслідок ворожих ударів по Запорізькому району. Упродовж доби окупанти завдали 668 ударів по 32 населених пунктах Запорізької області.