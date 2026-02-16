Окупанти атакували Таврійське на Запоріжжі, постраждала цивільна

"Постраждала жінка внаслідок ворожої атаки на Запорізький район. Окупанти завдали удару FVP-дроном по селу Таврійське. Пошкоджений приватний будинок", – ідеться у повідомленні.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

