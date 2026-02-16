Росія запустила по Україні 91 балістичну ракету в січні, це найбільший показник за місяць, - Міноборони

Міноборони наголосило, що системи Patriot є найефективнішим засобом проти російської балістики.

Президент Зеленський біля зенітно-ракетного комплексу «Патріот» під час свого візиту на військовий полігон у Німеччині, 11 червн

У січні Росія запустила по Україні 91 балістичну ракету. Це найбільший місячний показник за час війни.

Про це повідомило Міністерство оборони.

"Тому Міністерство оборони працює над тим, щоб прискорити постачання ракет для MIM-104 Patriot, найбільш ефективного зенітно-ракетного комплексу на озброєнні ЗСУ. Зокрема, під час нещодавнього «Рамштайну» було домовлено про термінову поставку ракет зі складів європейських партнерів", - йдеться в повідомленні.

Під час засідання "Рамштайну" міністр борони Михайло Федоров наголошував, що ракети PAC-3 до систем Patriot є найефективнішим засобом проти російської балістики.

"Сьогодні Росія здійснила одну з найбільших балістичних атак на Україну – було запущено понад 24 ракети. Найефективніший засіб протидії балістиці – ракети PAC-3 до систем Patriot. Нам критично потрібні засоби для перехоплення балістики, адже росія хоче знищити нашу критичну інфраструктуру цієї зими", - наголошував Федоров.

Він також акцентував на важливості збільшення внесків у програму PURL, через яку Україна отримує PAC-3 та інші критичні ракети-перехоплювачі.

У Міноборони також наголосили, що за час повномасштабної війни на рахунку Patriot - знищення майже всіх відомих повітряних цілей. Серед них – надзвукові винищувачі-бомбардувальники Су-34, стратегічні крилаті ракети Х-101, Х-555, «Калібр», аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал», найсучасніші гіперзвукові ракети «Циркон» тощо.

Комплекси Patriot мають на озброєнні три види ракет.

РАС-2 – це найперші ракети для Patriot. Мають осколково-фугасні боєголовки, які вибухають перед повітряною ціллю, утворюючи хмару з уламків. Такі ракети ефективні проти аеродинамічних цілей – літаків або крилатих ракет, зокрема вони здатні уражати літаки на висоті до 24 км і на відстані до 160 км.

PAC-3 CRI – це високоманеврові ракети-перехоплювачі. Вони розвивають достатньо високу швидкість і безпосередньо влучають в ціль. Таким чином для знищення ці ракети використовують кінетичний принцип ураження. Ефективні проти гіперзвукових аеробалістичних цілей, мають змогу перехоплювати їх на висоті до 20 км і на відстані до 40 км.

PAC-3 MSE – найновіші та найбільш ефективні ракети-перехоплювачі з покращеним двигуном та високою маневреністю. Також уражають цілі за кінетичним принципом, однак мають кращу динаміку і маневрові можливості. Ракети PAC-3 MSE здатні уражати балістичні цілі на висоті до 24 км і на відстані до 60 км.

17 грудня минулого року Україна та Німеччина підписали низку домовленостей на суму понад 1,2 млрд євро. Йдеться про постачання запасних частин до Patriot, закупівлю українських дронів та спільне виробництво. Крім того, першочергово у 2026 році Німеччина зобов'язалася виділити на підтримку України 11,5 млрд євро. У січні Міноборони повідомляло, що Україна озброїлась ще двома комплексами Patriot від Німеччини.