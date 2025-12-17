Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
Шмигаль: Україна підписала з Німеччиною оборонні угоди на понад 1,2 млрд євро

Йдеться про постачання запасних частин до Patriot, закупівлю українських дронів та спільне виробництво.

Прапори України і Німеччини
Фото: facebook/Посольство України у ФРН

Україна підписала з Німеччиною оборонних угод на понад 1,2 млрд євро.

"Посилюємо оборонну співпрацю з Німеччиною. Підписано низку нових важливих домовленостей з німецькими партнерами на суму понад 1,2 млрд євро", – написав у телеграмі міністр оборони України Денис Шмигаль. За його словами, йдеться про такі договори: 

  • Довготермінове постачання запасних частин до наших систем Patriot. Це дозволить швидше ремонтувати, модернізувати та відновлювати наявні комплекси.
  • Закупівля українських БпЛА на суму 200 млн євро. Постачання українських дронів є основним пріоритетом для зупинки наступу ворога та збільшення ворожих втрат.
  • Найбільший артилерійський проєкт на виробництво 200 одиниць САУ Богдана на новому шасі Zetros загальною вартістю в 750 млн євро для нарощення артилерійських спроможностей України.
  • Спільне виробництво українських БпЛА "Лінза" у кооперації  української компанії Frontline Robotics та німецької компанії Quantum Systems в межах Build with Ukraine. Ці БпЛА забезпечать масштабування тактичної розвідки.
  • Укладені контракти на безперебійне постачання новітніх засобів РЕБ на тактичному рівні.

Шмигаль додав, що завдяки домовленостям президента України Володимира Зеленського та канцлера ФРН Фрідріха Мерца у наступному році Німеччина зобов'язалася виділити на підтримку України 11,5 млрд євро.

"Вдячний Міністру оборони Борису Пісторіусу за оголошення цієї важливої підтримки під час "Рамштайну". Особливо цінуємо передачу двох обіцяних систем Patriot та 9-ї IRIS-T. Це допоможе захистити українські міста та посилює європейську безпеку", – зазначив міністр. 
