Новим головою партії "Слуга народу" став Олександр Корнієнко

Сьогодні, 17 грудня, партія "Слуга народу" обрала нового голову. Ним став Олександр Корнієнко.

Про це у телеграмі написав голова фракції "Слуга Народу" у Верховній Раді України Давид Арахамія.

"Щойно «Слуга Народу» обрала нового голову партії. Ним став перший віце-спікер парламенту Олександр Корнієнко", – йдеться у його повідомленні.

Він також подякував Олені Шуляк за її якісну та чесну роботу на цій посаді і побажав Олександру "подальших успіхів та натхнення".

Раніше джерела LB.ua розповіли, що партія "Слуга народу" проведе зʼїзд 17 грудня, де буде обрано нового голову. Одне із джерел розповіло, що розглядали дві кандидатури: главу Мінцифри Михайла Федорова і Олексія Корнієнка.

Два роки тому Олену Шуляк переобрали головою партії "Слуга народу". Інших охочих не було.

Олена Шуляк обіймала цю посаду два терміни, її повноваження завершилися 14 грудня 2025 року.

Хто такий Олександр Корнієнко