Новим головою партії "Слуга народу" став Олександр Корнієнко

Олександр Корнієнко є першим віце-спікером парламенту. 

Новим головою партії "Слуга народу" став Олександр Корнієнко
​​Олександр Корнієнко, перший віцеспікер Верховної Ради
Фото: Зоряна Стельмах

Сьогодні, 17 грудня, партія "Слуга народу" обрала нового голову. Ним став Олександр Корнієнко.

Про це у телеграмі написав голова фракції "Слуга Народу" у Верховній Раді України Давид Арахамія. 

"Щойно «Слуга Народу» обрала нового голову партії. Ним став перший віце-спікер парламенту Олександр Корнієнко", – йдеться у його повідомленні. 

Він також подякував Олені Шуляк за її якісну та чесну роботу на цій посаді і побажав Олександру "подальших успіхів та натхнення".

  • Раніше джерела LB.ua розповіли, що партія "Слуга народу" проведе зʼїзд 17 грудня, де буде обрано нового голову. Одне із джерел розповіло, що розглядали дві кандидатури: главу Мінцифри Михайла Федорова і Олексія Корнієнка. 
  • Два роки тому Олену Шуляк переобрали головою партії "Слуга народу". Інших охочих не було. 
  • Олена Шуляк обіймала цю посаду два терміни, її повноваження завершилися 14 грудня 2025 року. 

Хто такий Олександр Корнієнко

  • Навчався у КПІ (магістр хімічної технології та інженерії) та Вісбаденській академії психотерапії (Німеччина).
  • Був журналістом журналу «Молоко», сайту music.com.ua, редактором молодіжної газети «Молода гвардія»; засновником та видавцем студентської газети «Студентка».
  • Обіймав посаду концертного директора та менеджера українського рок-гурту Крихітка (Крихітка Цахес);
  • Був також виконавчим продюсером мистецького об'єднання "Остання барикада", в рамках якого організував ряд мистецьких акцій та фестивалів, зокрема, День Незалежності з Махном.
  • Є співзасновником молодіжної організації "СІМ — Спілка ініціативної молоді", яка займалась неформальною освітою та креативним дозвіллям молоді;
  • З 2015 р. — голова Наглядової ради ГО "Біржа молодіжних проектів";
  • Був учасником студентського протестного руху під час Помаранчевої революції.
  • З 2006 — політичне консультування на виборчих кампаніях. 2015 року працював у штабі кандидата на посаду міського голови Миколаєва від партії "Самопоміч" Олександра Сєнкевича.
  • З листопада 2018 року — у команді Зеленського. Координував волонтерський проєкт спостерігачів від ЗеКоманди. Організовував роботу з наповнення виборчих комісій, був керівником передвиборчого штабу партії та кандидатом в народні депутати від партії "Слуга народу" на парламентських виборах 2019 року, № 7 у списку;
  • У 2019 році був обраний народним депутатом 9 скликання від партії “Слуга народу”. Голова Лічильної комісії. Голова підкомітету з питань організації державної влади Комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.
  • Перший заступник голови депутатської фракції партії "Слуга народу", голова партії — з 10 липня 2019 року.
  • 19 жовтня 2021 року главу партії "Слуга народу" Олександра Корнієнка призначили першим віцеспікером Верховної Ради.
