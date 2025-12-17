Новим головою партії "Слуга народу" став Олександр Корнієнко

Сьогодні, 17 грудня, партія "Слуга народу" обрала нового голову. Ним став Олександр Корнієнко.
Про це у телеграмі написав голова фракції "Слуга Народу" у Верховній Раді України Давид Арахамія.
"Щойно «Слуга Народу» обрала нового голову партії. Ним став перший віце-спікер парламенту Олександр Корнієнко", – йдеться у його повідомленні.
Він також подякував Олені Шуляк за її якісну та чесну роботу на цій посаді і побажав Олександру "подальших успіхів та натхнення".
- Раніше джерела LB.ua розповіли, що партія "Слуга народу" проведе зʼїзд 17 грудня, де буде обрано нового голову. Одне із джерел розповіло, що розглядали дві кандидатури: главу Мінцифри Михайла Федорова і Олексія Корнієнка.
- Два роки тому Олену Шуляк переобрали головою партії "Слуга народу". Інших охочих не було.
- Олена Шуляк обіймала цю посаду два терміни, її повноваження завершилися 14 грудня 2025 року.
Хто такий Олександр Корнієнко
- Навчався у КПІ (магістр хімічної технології та інженерії) та Вісбаденській академії психотерапії (Німеччина).
- Був журналістом журналу «Молоко», сайту music.com.ua, редактором молодіжної газети «Молода гвардія»; засновником та видавцем студентської газети «Студентка».
- Обіймав посаду концертного директора та менеджера українського рок-гурту Крихітка (Крихітка Цахес);
- Був також виконавчим продюсером мистецького об'єднання "Остання барикада", в рамках якого організував ряд мистецьких акцій та фестивалів, зокрема, День Незалежності з Махном.
- Є співзасновником молодіжної організації "СІМ — Спілка ініціативної молоді", яка займалась неформальною освітою та креативним дозвіллям молоді;
- З 2015 р. — голова Наглядової ради ГО "Біржа молодіжних проектів";
- Був учасником студентського протестного руху під час Помаранчевої революції.
- З 2006 — політичне консультування на виборчих кампаніях. 2015 року працював у штабі кандидата на посаду міського голови Миколаєва від партії "Самопоміч" Олександра Сєнкевича.
- З листопада 2018 року — у команді Зеленського. Координував волонтерський проєкт спостерігачів від ЗеКоманди. Організовував роботу з наповнення виборчих комісій, був керівником передвиборчого штабу партії та кандидатом в народні депутати від партії "Слуга народу" на парламентських виборах 2019 року, № 7 у списку;
- У 2019 році був обраний народним депутатом 9 скликання від партії “Слуга народу”. Голова Лічильної комісії. Голова підкомітету з питань організації державної влади Комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.
- Перший заступник голови депутатської фракції партії "Слуга народу", голова партії — з 10 липня 2019 року.
- 19 жовтня 2021 року главу партії "Слуга народу" Олександра Корнієнка призначили першим віцеспікером Верховної Ради.