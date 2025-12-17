Згідно з документом, Євросоюз має припинити імпорт російського зрідженого природного газу вже з початку 2026 року, а трубопровідного газу — до кінця вересня 2027-го. Далі це рішення має формально затвердити Рада ЄС.

Сьогодні, 17 грудня, Європарламент схвалив поетапну відмову від російського газу.

Як зазначає пресслужба Європарламенту, нове законодавство, вже узгоджене з Радою ЄС, було ухвалене 500 голосами «за» при 120 «проти». Водночас 32 утрималися. Тепер його має формально затвердити Рада ЄС перед публікацією в Офіційному журналі.

Новий закон має захистити енергетичну безпеку ЄС від використання її Російською Федерацією як інструменту тиску.

Постачання російського скрапленого природного газу (СПГ) на спотовому ринку буде заборонено в ЄС після набуття регламентом чинності на початку 2026 року, тоді як імпорт трубопровідного газу буде поетапно припинено до 30 вересня 2027 року.

Новий закон також запроваджує штрафні санкції, які держави-члени застосовуватимуть до операторів у разі порушень.