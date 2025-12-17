Сьогодні, 17 грудня, Європарламент схвалив поетапну відмову від російського газу.
Як зазначає пресслужба Європарламенту, нове законодавство, вже узгоджене з Радою ЄС, було ухвалене 500 голосами «за» при 120 «проти». Водночас 32 утрималися. Тепер його має формально затвердити Рада ЄС перед публікацією в Офіційному журналі.
Новий закон має захистити енергетичну безпеку ЄС від використання її Російською Федерацією як інструменту тиску.
Постачання російського скрапленого природного газу (СПГ) на спотовому ринку буде заборонено в ЄС після набуття регламентом чинності на початку 2026 року, тоді як імпорт трубопровідного газу буде поетапно припинено до 30 вересня 2027 року.
Новий закон також запроваджує штрафні санкції, які держави-члени застосовуватимуть до операторів у разі порушень.
- Раніше план відмови від газу з РФ затвердили на рівні послів країн ЄС. Як відомо, використання російського газу скоротилося з 45% у структурі імпорту ЄС до повномасштабного вторгнення у 2022 році до приблизно 12% у жовтні.