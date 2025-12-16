Сьогодні, 16 грудня, у форматі відеозв’язку відбудеться 32 засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".
Про це розповіли у міністерстві оборони України.
У межах засідання глава оборонного відомства Денис Шмигаль поінформує союзників про поточну ситуацію на полі бою, а також ключові потреби України для зміцнення оборони та наближення тривалого миру.
Водночас партнери оголосять про нові внески у посилення спроможностей Сил оборони України.
"Вдячні кожному з партнерів, які беруть участь у цьому форматі", – зазначили у міністерстві.
- Цього разу саміт пройде під спільним головуванням Німеччини та Великої Британії. Журналісти матимуть змогу переглянути вступні заяви міністрів оборони Німеччини, Великої Британії та України.
- Контактна група у форматі "Рамштайн" об’єднує понад 50 країн, які координують міжнародну підтримку України у сфері безпеки та оборони.