Партнери оголосять про нові внески у посилення спроможностей Сил оборони України.

Сьогодні, 16 грудня, у форматі відеозв’язку відбудеться 32 засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

Про це розповіли у міністерстві оборони України.

У межах засідання глава оборонного відомства Денис Шмигаль поінформує союзників про поточну ситуацію на полі бою, а також ключові потреби України для зміцнення оборони та наближення тривалого миру.

Водночас партнери оголосять про нові внески у посилення спроможностей Сил оборони України.

"Вдячні кожному з партнерів, які беруть участь у цьому форматі", – зазначили у міністерстві.