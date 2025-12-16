В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Голова Фінмоніторингу: банки не заблокували застави за фігурантів справи «Мідас», бо не виявили нічого підозрілого
Ексклюзив Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
Дмитро Філатов, командир 1 ОШП: «Ухилянти користуються прогалинами в законі. Час висунути жорсткіші вимоги до СЗЧ"
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Відео"Можливо, переможе Зеленський”: Трамп вважає, що в Україні вже час провести президентські вибори
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Сьогодні по відеозв'язку відбудеться 32 засідання у форматі "Рамштайн"

Партнери оголосять про нові внески у посилення спроможностей Сил оборони України.

Сьогодні по відеозв'язку відбудеться 32 засідання у форматі "Рамштайн"
Денис Шмигаль,ілюстративне фото
Фото: Денис Шмигаль

Сьогодні, 16 грудня, у форматі відеозв’язку відбудеться 32 засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". 

Про це розповіли у міністерстві оборони України

У межах засідання глава оборонного відомства Денис Шмигаль поінформує союзників про поточну ситуацію на полі бою, а також ключові потреби України для зміцнення оборони та наближення тривалого миру. 

Водночас партнери оголосять про нові внески у посилення спроможностей Сил оборони України.

"Вдячні кожному з партнерів, які беруть участь у цьому форматі", – зазначили у міністерстві. 
