Мерц заявив, що відмова використовувати російські активи нашкодить ЄС

На його думку, здатність ЄС діяти "буде серйозно підірвана на довгі роки".

Мерц заявив, що відмова використовувати російські активи нашкодить ЄС
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц після виступу з заявою в канцелярії після засідання уряду в Берліні, 28 липня 2025 року
Фото: EPA/UPG

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що відмова Європейського Союзу використати заморожені російські активи для підтримки України може завдати довготривалої шкоди репутації блоку.

Як пише DW, про це він сказав, виступаючи на німецько-українському економічному форумі в Берліні 15 грудня.

"Якщо ми не впораємося з цим завданням, здатність ЄС діяти буде серйозно підірвана на довгі роки, якщо не на більш тривалий термін", – зауважив канцлер. 

Європейські лідери спробують вирішити долю заморожених активів РФ на саміті 18-19 грудня в Брюсселі.

  • Європейська Комісія запропонувала надати Україні репараційний кредит у розмірі 140 мільярдів євро під заставу заморожених коштів. Росія, згідно з планом, зможе повернути ці гроші лише у випадку виплати Україні репарацій після закінчення війни. Бельгія та ще кілька країн виступають проти цієї ідеї.
  • 12 грудня посли Європейського Союзу ухвалили рішення про замороження російських активів, що перебувають у Європі, на безстроковий термін.
  • Тим часом РФ подає позов до Московського арбітражного суду щодо «незаконних дій» бельгійського депозитарію Euroclear.
﻿
