Мерц заявив, що відмова використовувати російські активи нашкодить ЄС

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що відмова Європейського Союзу використати заморожені російські активи для підтримки України може завдати довготривалої шкоди репутації блоку.

Як пише DW, про це він сказав, виступаючи на німецько-українському економічному форумі в Берліні 15 грудня.

"Якщо ми не впораємося з цим завданням, здатність ЄС діяти буде серйозно підірвана на довгі роки, якщо не на більш тривалий термін", – зауважив канцлер.

Європейські лідери спробують вирішити долю заморожених активів РФ на саміті 18-19 грудня в Брюсселі.