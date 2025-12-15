Володимир Зеленський: дуже важливо, що колеги зі США почули всі деталі щодо війни

Президент України додав, що прогрес був би більший, якби такі зустрічі були раніше.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував зустрічі української та американської делегацій у Берліні 14–15 грудня.

“Дуже важливо, що колеги зі Сполучених Штатів Америки почули всі деталі щодо війни. Якби ці зустрічі в нас були раніше, прогрес був би ще більший. Але я вдячний за те, що ми дійсно дуже добре попрацювали. Є деякі речі, які, на мій погляд, деструктивні й точно не допоможуть нам. Важливо, що сьогодні їх немає в наших нових редакціях документів. Це важливо”, – зазначив президент.

Він наголосив, що Україна та РФ мають різні позиції щодо територій, тому це треба розуміти й абсолютно відкрито про це говорити. А сторона США, як медіатор, пропонуватиме різні кроки, щоб знайти якийсь консенсус.

“Ми будемо робити все, щоб знайти чіткі відповіді на питання гарантій безпеки, територій, грошей як компенсацій для України, щоб Україну відбудувати. Треба розуміти джерело цього фінансування”, – зауважив Володимир Зеленський.

Голова держави додав, що під час зустрічей обговорювали гарантії безпеки, і військові та цивільні повинні мати чітке розуміння, якими саме вони будуть.

“Ми просто зараз працюємо, щоб усе це було виписано. І в нас там є прогрес. Деталі від військових, які вони напрацьовували, виглядають дуже непогано, хоча це перший драфт”, – сказав президент.

Переговори про припинення вогню між Україною та РФ у Берліні