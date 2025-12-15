Володимир Зеленський: дуже важливо, що колеги зі США почули всі деталі щодо війни

Президент України Володимир Зеленський прокоментував зустрічі української та американської делегацій у Берліні 14–15 грудня.
“Дуже важливо, що колеги зі Сполучених Штатів Америки почули всі деталі щодо війни. Якби ці зустрічі в нас були раніше, прогрес був би ще більший. Але я вдячний за те, що ми дійсно дуже добре попрацювали. Є деякі речі, які, на мій погляд, деструктивні й точно не допоможуть нам. Важливо, що сьогодні їх немає в наших нових редакціях документів. Це важливо”, – зазначив президент.
Він наголосив, що Україна та РФ мають різні позиції щодо територій, тому це треба розуміти й абсолютно відкрито про це говорити. А сторона США, як медіатор, пропонуватиме різні кроки, щоб знайти якийсь консенсус.
“Ми будемо робити все, щоб знайти чіткі відповіді на питання гарантій безпеки, територій, грошей як компенсацій для України, щоб Україну відбудувати. Треба розуміти джерело цього фінансування”, – зауважив Володимир Зеленський.
Голова держави додав, що під час зустрічей обговорювали гарантії безпеки, і військові та цивільні повинні мати чітке розуміння, якими саме вони будуть.
“Ми просто зараз працюємо, щоб усе це було виписано. І в нас там є прогрес. Деталі від військових, які вони напрацьовували, виглядають дуже непогано, хоча це перший драфт”, – сказав президент.
Переговори про припинення вогню між Україною та РФ у Берліні
14 грудня президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Берліна, де того ж дня відбувся перший раунд перемовин української делегації з посланцями президента США Дональда Трампа Стівеном Віткоффом та Джаредом Кушнером.
Другий раунд пройшов у понеділок.
На боці України в перемовинах про припинення вогню між Україною та РФ також взяв участь канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. На зустрічі були присутні Умєров, начальник Генерального штабу Міноборони України Андрій Гнатов, перший заступний глава МЗС Сергій Кислиця та радник керівника Офісу президента Олександр Бевз. З американського боку, крім Віткоффа та Кушнера, взяв участь верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал-лейтенант Алексус Гринкевич.
За підсумками кількагодинної розмови у неділю Віткофф зазначив, що представники провели поглиблені обговорення 20-пунктного мирного плану, економічного порядку денного тощо та досягли "значного прогресу".
Президент Володимир Зеленський назвав сьогоднішні переговори з американською делегацією непростими, але продуктивними.
Українська та американська сторони повідомили про "реальний прогрес" у мирних переговорах у Берліні, заявивши, що близько 90% питань між сторонами вже вирішено.
Низка європейських лідерів виступили із заявою щодо перемовин між США, Україною та європейськими партнерами з приводу припинення війни між Росією та Україною.