Суспільне: на вихідних представники України та США зустрінуться у Маямі

Робочі групи США та України в рамках підготовки мирної угоди зустрінуться у Маямі у наступні вихідні.
Про це повідомляє Суспільне з посиланням на американського чиновника, який говорив на умовах анонімності.
"Я думаю, що президент Трамп, зателефонує лідерам (Росії та України, — ред.), щоб звернутися, що досить чудово, і свідчить про те, скільки уваги він приділяє цьому конкретному конфлікту, я думаю, що потім ми зустрінемося цими вихідними десь у США може у Маямі, з робочими групами", - повідомив співрозмовник.
Він додав, що представники США готові поїхати в Росію та Україну, аби досягти миру.
"Нам наказано зробити все необхідне, щоб сприяти від імені Президента Трампа встановленню міцного та довготривалого миру між Україною та РФ, і ми маємо намір зробити все можливе", - запевнив американський чиновник.
Переговори про припинення вогню між Україною та РФ у Берліні
-
14 грудня президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Берліна, де того ж дня відбувся перший раунд перемовин української делегації з посланцями президента США Дональда Трампа Стівеном Віткоффом та Джаредом Кушнером.
-
Другий раунд пройшов у понеділок.
-
На боці України в перемовинах про припинення вогню між Україною та РФ також взяв участь канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. На зустрічі були присутні Умєров, начальник Генерального штабу Міноборони України Андрій Гнатов, перший заступний глава МЗС Сергій Кислиця та радник керівника Офісу президента Олександр Бевз. З американського боку, крім Віткоффа та Кушнера, взяв участь верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал-лейтенант Алексус Гринкевич.
-
За підсумками кількагодинної розмови у неділю Віткофф зазначив, що представники провели поглиблені обговорення 20-пунктного мирного плану, економічного порядку денного тощо та досягли "значного прогресу".
-
Президент Володимир Зеленський назвав сьогоднішні переговори з американською делегацією непростими, але продуктивними.
-
Українська та американська сторони повідомили про "реальний прогрес" у мирних переговорах у Берліні, заявивши, що близько 90% питань між сторонами вже вирішено.