Суспільне: на вихідних представники України та США зустрінуться у Маямі

Також очікується, що Трамп зателефонує лідерам України та Росії.

Робочі групи США та України в рамках підготовки мирної угоди зустрінуться у Маямі у наступні вихідні.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на американського чиновника, який говорив на умовах анонімності.

"Я думаю, що президент Трамп, зателефонує лідерам (Росії та України, — ред.), щоб звернутися, що досить чудово, і свідчить про те, скільки уваги він приділяє цьому конкретному конфлікту, я думаю, що потім ми зустрінемося цими вихідними десь у США може у Маямі, з робочими групами", - повідомив співрозмовник.

Він додав, що представники США готові поїхати в Росію та Україну, аби досягти миру.

"Нам наказано зробити все необхідне, щоб сприяти від імені Президента Трампа встановленню міцного та довготривалого миру між Україною та РФ, і ми маємо намір зробити все можливе", - запевнив американський чиновник.

