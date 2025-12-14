Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Зеленський: не тримаюся за крісло, депутати мають показати пропозиції для проведення виборів найближчим часом

Про конкретний дедлайн президент не сказав.

Президент Володимир Зеленський запевнив, що ”не тримається за крісло”. Про це він сказав у відповіді на запитання LB у спілкуванні з журналістами 14 грудня.

При цьому він не відповів, чи ставив перед народними депутатами дедлайн для напрацювання законодавчих змін, щоб уможливити проведення виборів під час воєнного стану. Про те, що він дав їм таке завдання, президент повідомив раніше цього тижня.

”Значить, що стосується виборів: ви це чули, були сигнали від Сполучених Штатів Америки, особисто від президента щодо виборів Президента України. Так? Чи це сигнали тільки від Сполучених Штатів Америки, чи це сигнали від російської сторони – не хочу зараз це коментувати. Найголовніше, що моя відповідь – що я не тримаюсь за крісло. Я вважаю, що Україна повинна бути готовою до будь-якого розвитку подій”, – сказав він.

Зеленський попросив, щоб партнери допомогли щодо безпекової ситуації, якщо будуть вибори. І сказав, щоб депутати підготували варіанти, як це запровадити, якщо буде так розвиватися ситуація.


Чому знову говорять про вибори в Україні?

В Україні, відповідно до законодавства, вибори неможливі до кінця воєнного стану. Але Росія на тлі завершення відведених звичних термінів президента і Верховної Ради просувала тезу про нібито їх нелегітимність. Після зміни влади такі ж сигнали стали лунати від США. Зрештою Вашингтон не говорить, що вважає українську владу незаконною, але вважає, що в Україні слід провести вибори, аби підтримувати демократію.

Такі заяви лунали неодноразово, зокрема цього тижня, коли Трамп сказав, що Україні слід провести вибори президента. Володимир Зеленський на це відповів, що готовий, якщо Штати і інші партнери забезпечать їх безпечне проведення, а парламентарі підготують законодавчі зміни.
