Головна

Зеленський готується до зустрічі з переговорною командою зі США в Берліні

"Розраховуємо, що партнери теж і надалі працюватимуть конструктивно". 

Зеленський готується до зустрічі з переговорною командою зі США в Берліні
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський, який сьогодні прибув із офіційним візитом до Берліна, наразі готується до зустрічі з американською стороною.

Про це Зеленський написав у Telegram.

"Готуємось до зустрічі з американською стороною. Багато важливих деталей, над кожним пунктом кожного драфту уважно працюємо. Головне, щоб усі кроки, які погодимо з партнерами, могли реально спрацювати заради гарантованої безпеки. Тільки надійні гарантії спрацюють на мир. Розраховуємо, що партнери теж і надалі працюватимуть конструктивно", - зазначив президент.

Зеленський в Берліні
Фото: Офіс президента
Зеленський в Берліні

Володимир Зеленський і Рустем Умєров
Фото: Офіс президента
Володимир Зеленський і Рустем Умєров

Раніше Associated Press повідомило, що cпеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і зять Трампа Джаред Кушнер вже прибули до Берліна.

Напередодні Зеленський також заявив, що Україна готується до зустрічей з американською стороною та європейськими союзниками найближчими днями. За його словами, порядок денний у Берліні буде насичений. Заплановані, зокрема, доповідь секретаря РНБО Рустема Умєрова та нашої переговорної команди “по їхніх контактах, які вже відбулись”. 
﻿
