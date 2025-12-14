Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Росіяни атакували Україну ракетами
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Унаслідок стрілянини у Сіднеї загинули щонайменше 12 людей

Майже 30 людей поранені.

Унаслідок стрілянини у Сіднеї загинули щонайменше 12 людей
стрілянина у Сіднеї
Фото: EPA/UPG

На пляжі Бонді в Сіднеї (Автралія) унаслідок масової стрілянини загинули щонайменше 12 людей, ще 29 дістали поранення, пише Sky News.

Станом на зараз відомо, що двоє озброєних чоловіків вчинили стрілянину на пляжі Бонді в Сіднеї, де місцева єврейська громада святкувала Хануку. Один підозрюваний також загинув, а інший перебуває у критичному стані.

Австралійська єврейська асоціація опублікувала відео, на якому видно, як двоє людей, одягнених у чорне, стріляють з пістолетів з пішохідного мосту. 

Прем’єр-міністр Нового Південного Уельсу Кріс Міннс підтвердив, що напад мав цілеспрямований характер і був спрямований проти єврейської громади Сіднея.

"Цей напад був спрямований проти єврейської громади Сіднея. У перший день Хануки, який мав бути ніччю миру й радості, що її святкували сім’ї та друзі, усе було зруйновано цим жахливим і злим нападом", – заявив він.

Комісар поліції штату Маль Лайон повідомив, що інцидент офіційно кваліфіковано як теракт. Правоохоронці також перевіряють інформацію про можливого третього нападника, однак наразі підтверджень цього немає.

Також, неподалік місця інциденту було знайдено автомобіль, у якому можуть міститися саморобні вибухові пристрої. На місці працюють вибухотехніки.

21 вересня Австралія повідомила про офіційне визнання державності Палестини
