Канада і Австралія оголосили про визнання Палестини

У неділю, 21 вересня, три країни – Велика Британія, Канада та Австралія – повідомили про офіційне визнання державності Палестини.

Відповідні заяви оприлюднили прем’єр-міністри цих держав, повідомляє "Радіо Свобода".

Першою серед країн "Великої сімки" на цей крок пішла Канада. Прем’єр-міністр Марк Карні у своєму зверненні зазначив, що ще з 1947 року канадська зовнішня політика базувалася на ідеї створення двох держав як єдиному шляху до "стабільного миру" на Близькому Сході. За його словами, Канада десятиліттями чекала, що така угода стане реальністю, однак цьому заважали дії як Ізраїлю, так і угруповання ХАМАС (котре визнане терористичним у США та ЄС).

Карні нагадав про теракти 7 жовтня 2023 року, організовані ХАМАСом, наголосивши, що ця організація пригноблює жителів Гази, тероризує Ізраїль і має бути повністю роззброєна та усунута від майбутнього управління Палестиною.

"ХАМАС обікрав свій народ, позбавив його життя та свободи, тому він не може визначати майбутнє палестинців», – зазначив він.

Водночас прем’єр розкритикував ізраїльську політику розширення поселень і військові дії у Газі, що призвели до масових жертв серед цивільних. Він наголосив, що саме в цих умовах Канада визнає державу Палестина і готова підтримати її у побудові мирного співіснування поруч з Ізраїлем.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер також оголосив, що Сполучене Королівство визнає Палестину як незалежну державу.

Третьою державою стала Австралія. Прем’єр-міністр Ентоні Альбанезе оприлюднив у соцмережах заяву, де йдеться, що "Співдружність Австралії офіційно визнає незалежну та суверенну державу Палестина". Він зазначив, що цей крок відповідає законним прагненням палестинського народу до самовизначення та вписується у міжнародні зусилля з врегулювання ситуації.

Влада Ізраїлю наразі дані заяви публічно не коментувала.

12 вересня, Генеральна асамблея ООН схвалила резолюцію на підтримку так званої Нью-Йоркської декларації – розробленої за ініціативою Франції та Саудівської Аравії заяви з викладом принципів мирного врегулювання на Близькому Сході, заснованих на створенні незалежної Палестинської держави, в якій при владі не було б угруповання ХАМАС (визнане терористичним у США та ЄС).

Резолюції Генасамблеї ООН не мають обов’язкового для виконання характеру, проте свідчать про співвідношення сил у всесвітній організації. На підтримку документа висловилися 142 країни, проти були 10. За резолюцію голосували більшість країн ЄС, Велика Британія, багато арабських країн, Китаю, а також Україна та РФ. Проти висловилися Ізраїль, США, Угорщина, Аргентина. Іран не голосував, кілька країн, зокрема Молдова та Чехія, утрималися.

Водночас, 15 вересня держсекретар США Марко Рубіо заявив під час зустрічі з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу заявив, що міжнародні зусилля щодо визнання Держави Палестина ускладнюють припинення війни й підбадьорюють ХАМАС.