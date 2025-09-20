ООН дозволила Махмуду Аббасу виступити на Генасамблеї у форматі відео

Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію, яка дозволяє президенту Палестини Махмуду Аббасу виступити під час тижня високого рівня у форматі відеозапису.

Як пише "Укрінформ", політик не зможе бути особисто присутнім у Нью-Йорку, адже Сполучені Штати відмовилися видати керівникам Палестинської Адміністрації візи. Палестина на відкритті нової сесії, де має відбутися оголошення одразу кількома європейськими державами про визнання її незалежності, буде представлена на рівні посла, який є громадянином США.

Самі Штати голосували проти того, щоб дозволити Аббасу звернутися до усіх держав світу через записаний на камеру виступ. Також резолюцію не підтримали Ізраїль, Науру, Палау та Парагвай. Утрималися Угорщина, Албанія, Північна Македонія, Фіджі, Панама та Папуа-Нова Гвінея. Натомість 145 країн заперечень не мали.