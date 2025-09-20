Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Світ

​Канада закликає G7 до «рішучих дій» для завершення війни в Україні

При цьому союзника варто діяти узгоджено, заявляє канадський міністр фінансів.

​Канада закликає G7 до «рішучих дій» для завершення війни в Україні
Міністр фінансів Канади Франсуа-Філіп Шампань
Фото: EPA/UPG

Міністр фінансів Канади Франсуа-Філіп Шампань заявив, що країни «Великої сімки» повинні перейти від поступових кроків до рішучих дій, щоб змусити Росію припинити війну проти України, передає Politico.

«Ми більше не перебуваємо на етапі інкрементального підходу, а діємо рішуче, щоб покласти край війні», — наголосив Шампань, додавши, що держави G7 «єдині в амбіціях і в усвідомленні терміновості».

Канадський міністр головує на зустрічі міністрів фінансів G7, де, зокрема, обговорюють суперечливий план використання заморожених активів центробанку РФ для фінансування допомоги Україні.

На G7 також тисне президент США Дональд Трамп, закликаючи до жорсткіших кроків проти Москви. Вашингтон пропонував запровадити 100-відсоткові мита проти Китаю та Індії, посилити обмеження щодо російської нафти й газу та спрямувати заморожені російські активи на підтримку Києва.

Шампань зазначив, що важливо діяти узгоджено: «Є різні ініціативи, але ми хочемо координуватися між собою і ухвалювати схожі політики».
