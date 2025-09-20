Міністри фінансів ЄС у Копенгагені обговорювали план кредитів Україні за рахунок заморожених активів РФ

Євросоюз робить кроки до реалізації плану надання Україні кредитів під заморожені активи Центробанку Росії.

Про це заявив єврокомісар з економіки Валдіс Домбровскіс після зустрічі міністрів фінансів ЄС у Копенгагені, пише Bloomberg.

За словами єврокомісара, країни-члени готові конструктивно працювати над так званими «репараційними кредитами» і план потребує швидкої підготовки.

Механізм передбачає, що активи РФ не будуть конфісковані — збережеться юридичне право Москви на їхнє повернення. Залишки коштів замінять облігаціями, а сама сума буде спрямована на кредити Україні. Якщо Росія не відшкодує завданих збитків, Києву не доведеться повертати кошти.

За оцінками Bloomberg, йдеться приблизно про 175 млрд євро з погашених активів. Із них близько 45 млрд євро вже задіяні в окремій програмі допомоги «Великої сімки», ще 130 млрд можуть бути використані для підтримки України.

Остаточний механізм ще опрацьовують. Обговорюють гарантії від держав-членів ЄС та можливість двосторонніх програм, щоб уникнути блокування з боку країн на кшталт Угорщини. Домбровскіс підкреслив, що схема має бути масштабованою і відкрита для інших партнерів із G7.

Міністр фінансів України Сергій Марченко повідомив про дефіцит фінансування на 2026 рік у розмірі $18,1 млрд. Використання заморожених російських активів у ЄС розглядають також як засіб тиску на Кремль, поєднуючи його з прискореним відмовленням від імпорту російського СПГ.