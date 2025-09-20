Міністри фінансів ЄС у Копенгагені обговорювали план кредитів Україні за рахунок заморожених активів РФ

Євросоюз робить кроки до реалізації плану надання Україні кредитів під заморожені активи Центробанку Росії.
Про це заявив єврокомісар з економіки Валдіс Домбровскіс після зустрічі міністрів фінансів ЄС у Копенгагені, пише Bloomberg.
За словами єврокомісара, країни-члени готові конструктивно працювати над так званими «репараційними кредитами» і план потребує швидкої підготовки.
Механізм передбачає, що активи РФ не будуть конфісковані — збережеться юридичне право Москви на їхнє повернення. Залишки коштів замінять облігаціями, а сама сума буде спрямована на кредити Україні. Якщо Росія не відшкодує завданих збитків, Києву не доведеться повертати кошти.
За оцінками Bloomberg, йдеться приблизно про 175 млрд євро з погашених активів. Із них близько 45 млрд євро вже задіяні в окремій програмі допомоги «Великої сімки», ще 130 млрд можуть бути використані для підтримки України.
Остаточний механізм ще опрацьовують. Обговорюють гарантії від держав-членів ЄС та можливість двосторонніх програм, щоб уникнути блокування з боку країн на кшталт Угорщини. Домбровскіс підкреслив, що схема має бути масштабованою і відкрита для інших партнерів із G7.
Міністр фінансів України Сергій Марченко повідомив про дефіцит фінансування на 2026 рік у розмірі $18,1 млрд. Використання заморожених російських активів у ЄС розглядають також як засіб тиску на Кремль, поєднуючи його з прискореним відмовленням від імпорту російського СПГ.
- Європейська комісія запропонувала новий механізм, який може дозволити спрямувати мільярди євро заморожених російських активів на підтримку України, не вдаючись до прямої конфіскації. Йдеться про те, щоб використати кошти, які надходять на депозитні рахунки Європейського центробанку від активів Euroclear, і замінити їх облігаціями ЄС із нульовим купоном. Така схема дозволила б уникнути юридичних ризиків, адже формально російські гроші залишалися б недоторканними.
- Прем’єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер вважає, що заморожені державні активи Росії наразі мають залишатися в депозитарії Euroclear. За його словами, спроби вилучення активів на користь України можуть спричинити серйозні юридичні проблеми.
- У 2025-му ЄС передав Україні 10,1 млрд євро із заморожених активів.