Естонія скликає Радбез ООН через порушення повітряного простору літаками РФ

Вперше за 34 роки членства Естонії в ООН країна офіційно просить про скликання екстреного засідання.

Естонія скликає Радбез ООН через порушення повітряного простору літаками РФ
Радбез ООН
Фото: EPA/UPG

У понеділок, 22 вересня, Рада Безпеки ООН проведе позачергове засідання через порушення повітряного простору Естонії російськими винищувачами.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Естонії.

Як ідеться у заяві відомства, три озброєні російські літаки 19 вересня на 12 хвилин увійшли до повітряного простору країни, порушивши її територіальну цілісність та принципи Статуту ООН, який забороняє погрозу або застосування сили.

"Такі дії Росії підривають принципи, що мають ключове значення для безпеки всіх членів ООН, і важливо обговорити їх саме у Раді Безпеки", – заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.

Це вперше за 34 роки членства Естонії в ООН, коли країна офіційно просить про скликання екстреного засідання Ради Безпеки.
