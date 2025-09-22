Польща вважає, що жоден зі знайдених російських дронів "не загрожував" населенню

Але точну кількість БпЛА країна поки не знає і продовжує шукати уламки.

Польща дійшла висновку, що жоден зі знайдених російських дронів, що атакував її територію 10 вересня, "не становив загрози" для населення. Про це 22 вересня заявив прем'єр-міністр Дональд Туск, передає PAP.

При цьому країна досі не знає, яка саме кількість безпілотників впала на її території. Туск зіронізував, що Росія не повідомила їм, скільки саме дронів порушили польський простір.

"Ми дізнаємося, скільки безпілотників впало, тоді, коли всі вони будуть знайдені", – сказав він.

Польська влада намагається бути ретельною і не створювати паніку.

"Наразі немає підстав вважати, що якісь із цих знахідок становили загрозу. Поки що не було виявлено жодного випадку озброєного дрона, який міг би вибухнути або іншим чином завдати шкоди мешканцям чи їхньому майну", – сказав він.

Туск додав, що перед ухваленням рішень про збиття російських винищувачів у випадку порушення ними повітряного простору Польща хоче точно знати, що вона не буде в цьому "сама".

Атака на Польщу 10 вересня

Уночі 10 вересня під час чергового масованого нападу проти України близько 19 російських дронів перетнули повітряний кордон Польщі. Це траплялося і раніше, але цього разу країна уперше вирішила їх збивати.

Один будинок зазнав пошкоджень. За деякими даними, пошкодження спричинила ракета ППО.

До відбиття атаки залучили авіацію, в тому числі Королівські ВПС Нідерландів. В різних воєводствах знайшли уламки не менше 16 дронів і однієї невстановленої ракети.

В ЄС вважають, що цей напад не був випадковістю і містить ознаки спланованості.

НАТО, членом якої є Польща, провела консультації.

Польська влада окремо поспілкувалася і з президентом США Дональдом Трампом.

Україна запропонувала Польщі допомогу: навчати її військових протидіяти дроновим атакам. Польща згодна.

НАТО розгорнуло операцію Eastern Sentry, покликану протидіяти наступним атакам. В її межах декілька країн-союзниць нададуть Польщі авіацію, а війська НАТО зможуть перебувати на її території на постійній основі.

На думку українського президента Володимира Зеленського, цією атакою Росія могла переслідувати дві мети: перевірити реакцію і продемонструвати НАТО, що їм самим знадобиться ППО, тож не треба передавати її Україні.

Більше на цю тему – в матеріалі "Про російські дрони в Польщі".