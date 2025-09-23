Буркіна-Фасо, Малі та Нігер оголосили про вихід з Міжнародного кримінального суду

Суд ще не відреагував на рішення трьох країн, які мають тісні зв'язки з Росією, лідер якої Путін був об'єктом ордера на арешт МКС.

Буркіна-Фасо, Малі та Нігер оголосили про негайний вихід з Міжнародного кримінального суду (МКС), назвавши його “інструментом неоколоніалістських репресій”, передає “Бі-Бі-Сі”.

Три країни, очолені військовими, опублікували спільну заяву, в якій заявили, що не визнають повноваження верховного суду Організації Об'єднаних Націй, що базується в Гаазі.

«МКС довів свою нездатність розглядати та переслідувати доведені воєнні злочини, злочини проти людяності, злочини геноциду та злочини агресії», – заявили три лідери.

Суд ще не відреагував на рішення трьох країн, які мають тісні зв'язки з Росією, лідер якої Путін був об'єктом ордера на арешт МКС.

Три держави заявили, що хочуть створити «місцеві механізми для зміцнення миру та справедливості».

Вони звинуватили МКС у націлюванні на менш привілейовані країни, повторивши критику президента Руанди Поля Кагаме, який раніше звинуватив МКС у антиафриканській упередженості.

Зазначимо, що нещодавно представники цих трьох країн відвідали окупований Росією Крим. МЗС України рішуче засудило цей незаконний "візит".

“Розглядаємо цей "візит" як зухвале порушення норм міжнародного права та національного законодавства не лише зазначеними особами, але й режимами, які вони представляють. Дії послів виглядають особливо цинічно на тлі зусиль, які нібито докладають режими Буркіна-Фасо, Малі та Нігеру для збереження та захисту власного суверенітету та територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів”, – йдеться в заяві МЗС.

Відомство зазначає, що Російська Федерація продовжує використовувати окремих іноземних дипломатів як оплачуваних статистів у своїх пропагандистських цілях, намагаючись створити хибне враження про міжнародну легітимізацію тимчасово окупованих територій України.

Крім того, МЗС закликало послів усвідомити, що своїми діями вони фактично взяли участь в російській кампанії з легітимізації колоніальних загарбань, що робить позицію цих африканських дипломатів особливо лицемірною. Україна залишає за собою право на дії у відповідь на будь-які порушення її суверенітету та територіальної цілісності.