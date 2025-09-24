Європейська омбудсманка перевіряє SMS Макрона до фон дер Ляєн щодо угоди з Меркосур

Розслідування відкрили щодо того, як “Європейська комісія обробила запит на доступ до документів щодо текстового повідомлення, отриманого її президенткою від президента Франції”.

Європейська омбудсманка Тереза Анжіньйо розпочала розслідування через текстове повідомлення, яке президент Франції Еммануель Макрон надіслав торік президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн з проханням заблокувати торговельну угоду між ЄС та Меркосур.

Про це повідомляє POLITICO з посиланням на заяву офісу Анжіньйо.

Розслідування стосується того, як “Європейська комісія обробила запит на доступ до документів щодо текстового повідомлення, отриманого її президенткою від президента Франції щодо торговельних переговорів з країнами Меркосур”.

У січні 2024 року POLITICO повідомило, що Макрон приватно надіслав фон дер Ляєн текстове повідомлення, намагаючись зірвати торговельну угоду між блоком та групою латиноамериканських країн Меркосур, проти чого рішуче виступив уряд Франції.

Журналіст “Follow the Money” Александер Фанта запросив доступ до повідомлення, але Комісія відповіла, що не може ідентифікувати текст, оскільки на телефоні, який отримав повідомлення, була активована функція “зникаючих повідомлень” у мобільному додатку обміну миттєвими повідомленнями “Signal”.

Комісія повідомила заявниці, що фон дер Ляєн та керівник її кабінету вирішили, що немає потреби реєструвати повідомлення, і дозволили йому зникнути.

Фон дер Ляєн не вперше критикують через текстові повідомлення. У травні суд ЄС визнав, що Європейська Комісія помилилася, відмовивши в доступі до текстових повідомлень фон дер Ляєн генеральному директору Pfizer Альберту Бурла в розпал пандемії Covid-19. Тоді Європейська Комісія також переглянула відповідні тексти та “дозволила їх втратити”.

Омбудсманка попросила Комісію провести зустріч до середини жовтня для обговорення тексту Макрона та хоче, щоб виконавчий орган ЄС надав документи, що підтверджують “кроки, вжиті Комісією для розгляду запиту на доступ” до 1 жовтня.

Повідомлення від Макрона, давнього противника торговельної угоди між ЄС та Меркосуром, було надіслано в січні 2024 року, коли Франція зіткнулася з масовими протестами фермерів. Торговельна угода була остаточно укладена в грудні минулого року.