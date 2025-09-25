У США обстріляли офіс міграційної служби, є загиблий

У техаському міста Даллас відбулася стрілянина в польовому офісі міграційної служби ICE, яка займається пошуком та затриманням нелегалів за вказівкою адміністрації Дональда Трампа.

Як пише CNN, внаслідок інциденту загинув один із затриманих, громадянин Мексики. Ще двоє людей перебувають у критичному стані. Нападник завдав самому собі смертельних поранень.

На місці злочину було знайдено гільзи від набоїв для снайперської гвинтівки з гнівними написами на адресу ICE. Стрілець, за словами правоохоронців, вів вогонь "хаотично", але влучив саме у трьох мігрантів, яких мали перевезти до іншого закладу.

ФБР розслідує злочин як "цілеспрямоване політичне насильство". У Білому домі провину за напад поклали на "радикальних лівих демократів".