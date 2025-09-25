Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Якщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
У наступному році з'являться лікарні сестринського догляду, – НСЗУ
Перлини українського бароко: концерт «Партеси» хору «Гомін»
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Як формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Мобілізація і навчання: уряд обмежує право на відстрочку
ГоловнаСвіт

У США обстріляли офіс міграційної служби, є загиблий

Вашингтон звинувачує "радикальних лівих".

У США обстріляли офіс міграційної служби, є загиблий
Даллас, штат Техас
Фото: EPA/UPG

У техаському міста Даллас відбулася стрілянина в польовому офісі міграційної служби ICE, яка займається пошуком та затриманням нелегалів за вказівкою адміністрації Дональда Трампа.

Як пише CNN, внаслідок інциденту загинув один із затриманих, громадянин Мексики. Ще двоє людей перебувають у критичному стані. Нападник завдав самому собі смертельних поранень.

На місці злочину було знайдено гільзи від набоїв для снайперської гвинтівки з гнівними написами на адресу ICE. Стрілець, за словами правоохоронців, вів вогонь "хаотично", але влучив саме у трьох мігрантів, яких мали перевезти до іншого закладу. 

ФБР розслідує злочин як "цілеспрямоване політичне насильство". У Білому домі провину за напад поклали на "радикальних лівих демократів". 
