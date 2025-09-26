Президент Південної Кореї: КНДР близька до розробки міжконтинентальної балістичної ракети

Президент Південної Кореї Лі Дже Мен прокоментував хід розробки КНДР міжконтинентальної балістичної ракети, повідомляє Reuters.

“Чи то для переговорів зі США, чи то для власного режиму, вони продовжують розробляти міжконтинентальні балістичні ракети, здатні досягти Сполучених Штатів, нести ядерну бомбу та бомбардувати Сполучені Штати”, – сказав Лі.

Він додав, що КНДР ще належить опанувати технологію повернення в атмосферу, але це “ймовірно, буде вирішено найближчим часом”.

Лі зауважив, що президент США Дональд Трамп - єдина людина, яка може бути партнером у переговорах для Північної Кореї. У серпні Трамп заявив, що хоче зустрітися з лідером КНДР Кім Чен Ином, можливо, вже цього року.