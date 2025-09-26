Президент Південної Кореї: КНДР близька до розробки міжконтинентальної балістичної ракети

Президент Південної Кореї Лі Дже Мен прокоментував хід розробки КНДР міжконтинентальної балістичної ракети, повідомляє Reuters.
“Чи то для переговорів зі США, чи то для власного режиму, вони продовжують розробляти міжконтинентальні балістичні ракети, здатні досягти Сполучених Штатів, нести ядерну бомбу та бомбардувати Сполучені Штати”, – сказав Лі.
Він додав, що КНДР ще належить опанувати технологію повернення в атмосферу, але це “ймовірно, буде вирішено найближчим часом”.
Лі зауважив, що президент США Дональд Трамп - єдина людина, яка може бути партнером у переговорах для Північної Кореї. У серпні Трамп заявив, що хоче зустрітися з лідером КНДР Кім Чен Ином, можливо, вже цього року.
- КНДР володіє до двох тонн високозбагаченого урану. Про це заявив міністр Південної Кореї у справах об'єднання Чон Дон-йон.
Президент Південної Кореї Лі Чже Мьон заявив, що погодиться на угоду між Дональдом Трампом і Кім Чен Ином, за якою Північна Корея погодиться заморозити виробництво своєї ядерної зброї, а не позбутися її.
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив цього тижня, що він відкритий до переговорів зі США за умови, що він зможе зберегти свій ядерний арсенал.
Північна Корея, яка провела своє перше ядерне випробування у 2006 році та перебуває під низкою санкцій ООН за свої заборонені програми зброї, ніколи публічно не розголошувала деталі свого об'єкта зі збагачення урану до вересня минулого року.
Вважається, що країна експлуатує кілька об'єктів зі збагачення урану, зокрема один на ядерному об'єкті в Йонбені, який Пхеньян нібито вивів з експлуатації після переговорів, хоча пізніше у 2021 році знову активував об'єкт.