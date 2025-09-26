Перлини українського бароко: концерт «Партеси» хору «Гомін»
Перлини українського бароко: концерт «Партеси» хору «Гомін»
ГоловнаСвіт

Президент Польщі підписав закон про допомогу українцям

Вони отримуватимуть 800+ злотих лише за умови працевлаштування, а також для навчання дітей.

Кароль Навроцький
Фото: EPA/UPG

Президент Польщі Кароль Навроцький востаннє підписав закон про допомогу громадянам України, який суттєво обмежує доступ до сімейних і соціальних виплат, пише РАР.

Відтепер іноземці зможуть отримувати допомогу 800+ злотих лише якщо:

  • один із батьків працює в Польщі;
  • діти відвідують польську школу;
  • родина має дохід не менше ніж 2333 злотих брутто (50% мінімальної зарплати).

Управління соціального страхування Польщі щомісяця перевірятиме зайнятість та перебування заявників у країні. Якщо умови не будуть виконані, виплату призупинятимуть.

Закон також обмежує безкоштовну медичну допомогу для незастрахованих українців (реабілітація, стоматологія, програми ліків) та продовжує дію тимчасового захисту до 4 березня 2026 року.

Змінили також правила ідентифікації іноземців: обов’язковий PESEL, перевірка перебування дітей у Польщі, відбитки пальців у базі Прикордонної служби. До кінця жовтня 2025 року закриють прийом нових мешканців у колективні центри (крім вразливих груп).

Частину пропозицій президента – зокрема щодо громадянства, посилення покарань за нелегальний перетин кордону й «пропаганду бандеризму» – уряд до закону не включив. Навроцький пообіцяв внести їх окремими проєктами.
Теми: , , , ,
﻿
