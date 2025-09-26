Президент Польщі підписав закон про допомогу українцям

Президент Польщі Кароль Навроцький востаннє підписав закон про допомогу громадянам України, який суттєво обмежує доступ до сімейних і соціальних виплат, пише РАР.
Відтепер іноземці зможуть отримувати допомогу 800+ злотих лише якщо:
- один із батьків працює в Польщі;
- діти відвідують польську школу;
- родина має дохід не менше ніж 2333 злотих брутто (50% мінімальної зарплати).
Управління соціального страхування Польщі щомісяця перевірятиме зайнятість та перебування заявників у країні. Якщо умови не будуть виконані, виплату призупинятимуть.
Закон також обмежує безкоштовну медичну допомогу для незастрахованих українців (реабілітація, стоматологія, програми ліків) та продовжує дію тимчасового захисту до 4 березня 2026 року.
Змінили також правила ідентифікації іноземців: обов’язковий PESEL, перевірка перебування дітей у Польщі, відбитки пальців у базі Прикордонної служби. До кінця жовтня 2025 року закриють прийом нових мешканців у колективні центри (крім вразливих груп).
Частину пропозицій президента – зокрема щодо громадянства, посилення покарань за нелегальний перетин кордону й «пропаганду бандеризму» – уряд до закону не включив. Навроцький пообіцяв внести їх окремими проєктами.