Україна запропонує Словаччині альтернативні постачання газу і нафти

Україна готова допомогти Словаччині у постачанні нафти і газу, але не з Росії. Президент Володимир Зеленський повідомив, що домовився з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо про зустріч урядовців.

На пресконференції 27 вересня Зеленський сказав, що підтримує зустріч українського і словацького урядів. Воно відбудеться в Словаччині.

“Україна може запропонувати і запропонує альтернативні кроки стосовно енергетичної підтримки. Але якщо йдеться не про російські нафту і російський газ. З угорцями ми би також могли проговорювати, але від них ніяких кроків, окрім якихось сигналів у медіа, які точно не на підтримку України, я нічого не чую. Ще дрони-розвідники ми бачимо. Один дрон зафіксований, є відповідне переміщення. Я попросив показати людям, тому що вони кажуть, що ми щось вигадуємо”, – прокоментував президент.

Він сказав, що здогадується, що саме намагалася розвідати угорська сторона, і додав, що вона робить небезпечні для неї кроки.