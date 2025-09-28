Зеленський провів розмову із генсеком НАТО: у пріоритеті розширення програми PURL

Президент Володимир Зеленський обговорив із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте наслідки російської атаки по Україні, а також програму PURL.
Про це глава держави повідомив у соцмережах.
"Вдячний за підтримку. Розповів про сьогоднішню підлу російську атаку – ударні дрони, ракети, зокрема балістика", – ідеться у повідомленні президента.
Сторони обговорили програму НАТО PURL, яка є важливою для України.
"Вона (прогарама PURL, - ред.) вже добре рухається. Обговорили, як її ще розширити, чим саме наповнити, та залучення інших країн. Ця програма допомагає Україні купувати саме ту зброю, яка захищає життя людей. Дякую!", — додає Зеленський.
- Естонія виділяє 10 млн євро на зміцнення оборони України у рамках ініціативи НАТО PURL.