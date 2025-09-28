Зеленський провів розмову із генсеком НАТО: у пріоритеті розширення програми PURL

Президент розповів Марку Рютте про нічну комбіновану атаку РФ по Україні.

Президент Володимир Зеленський обговорив із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте наслідки російської атаки по Україні, а також програму PURL.

Про це глава держави повідомив у соцмережах.

"Вдячний за підтримку. Розповів про сьогоднішню підлу російську атаку – ударні дрони, ракети, зокрема балістика", – ідеться у повідомленні президента.

Сторони обговорили програму НАТО PURL, яка є важливою для України.

"Вона (прогарама PURL, - ред.) вже добре рухається. Обговорили, як її ще розширити, чим саме наповнити, та залучення інших країн. Ця програма допомагає Україні купувати саме ту зброю, яка захищає життя людей. Дякую!", — додає Зеленський.