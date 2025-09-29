Єврокомісарка з розширення Марта Кос прибула до України з триденним візитом

Європейський комісар з питань розширення Марта Кос перебуває в Україні з триденним візитом, щоб відзначити завершення процесу скринінгу щодо вступу до ЄС.
Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на Єврокомісію.
Сьогодні Кос відвідає школи для учнів угорської та словацької меншин на Закарпатті та зустрінеться з представниками Ради національних меншин. Вона має рнамір обговорити останні кроки, вжиті владою для зміцнення прав меншин в Україні, включаючи План дій щодо національних меншин, схвалений у травні минулого року.
Завтра, 30 вересня, Кос зустрінеться з регіональними представниками і відвідає реабілітаційний центр "Незламність" та житловий проект, що фінансується ЄС, для внутрішньо переміщених осіб та ветеранів війни.
У середу - проведе зустрічі з представниками уряду та парламенту, щоб обговорити порядок денний реформ, пов’язаних з вступом до ЄС.
Кос також має намір зустрітися з представниками українських антикорупційних інституцій - НАБУ, САП, ВАКС, НАЗК, щоб наголосити на важливості реформ у сфері верховенства права та боротьби з корупцією на шляху України до вступу до ЄС.
- Раніше повідомлялося, що президент Євроради намагається дозволити відкриття переговорних кластерів з Україною без згоди Угорщини.
- На початку року українська влада повідомляла, що прагне відкрити п'ять-шість переговорних кластерів (загалом їх шість). Поки що не відкрили жодного.