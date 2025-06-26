Опитування: більшість українців готові на референдумі підтримати вступ України до ЄС і НАТО

Є частина людей, які готові відновити нормальні відносини з Росією.

Більшість українців готові на референдумі підтримати вступ України до ЄС і НАТО.

Про це свідчать дані опитування, які провів Центр соціальних та маркетингових досліджень «CОЦИС».

На запитання «Якби найближчим часом відбувся референдум з приводу вступу України до ЄС і НАТО», 68,9% підтримали вступ до ЄС, а 62,%% - вступ до НАТО. Проти Євросоюзу виступили 20,1%, а проти Альянсу – 25,4%.

При цьому на запитання про те, який пріоритетний шлях розвитку Україні слід вибрати після закінчення війни лише 36,2% опитаних пропонують домагатися членства у ЄС. При цьому 56,6% виступають за власний шлях розвитку нашої держави, опираючись на власні ресурси. 3,1% виступають за те, аби відновини нормальні відносити з Росією.