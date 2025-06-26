"Руки опускаються": Ляшко розповів про свої найбільші болі у медичній системі
Ексклюзив "Руки опускаються": Ляшко розповів про свої найбільші болі у медичній системі
Скандал навколо Назарія зі СМА — що треба знати про збори на лікування, коли просять гроші у соцмережах
Скандал навколо Назарія зі СМА — що треба знати про збори на лікування, коли просять гроші у соцмережах
Суми за три дні?
Суми за три дні?
«Це не просто ігри – це битва за честь»: як збірна України з волейболу здивувала всіх у Лізі націй
«Це не просто ігри – це битва за честь»: як збірна України з волейболу здивувала всіх у Лізі націй
Віктор Ляшко: «Найбільш незадоволеним буде той, хто робить усе правильно»
Віктор Ляшко: «Найбільш незадоволеним буде той, хто робить усе правильно»
Щодо наступу росіян на Суми
Щодо наступу росіян на Суми
Якщо роблять по 6 КТ на день в лікарні — треба змінювати її менеджера, — Ляшко
Ексклюзив Якщо роблять по 6 КТ на день в лікарні — треба змінювати її менеджера, — Ляшко
Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Новини компаній Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Як соцмережі ілюструють сколіоз влади
Як соцмережі ілюструють сколіоз влади
ГоловнаСуспільствоЖиття

Опитування: майже 70% опитаних українців читають новини у телеграмі

Понад 86% черпають інформацію з інтернету.

Опитування: майже 70% опитаних українців читають новини у телеграмі
телеграм
Фото: EPA/UPG

Левова частка опитаних українців черпають інформацію з інтернету, при цьому майже 70% - із телеграму.

Такі дані оприлюднив Центр соціальних та маркетингових досліджень «CОЦИС».

Так, 86,3% респондентів отримують інформацію з інтернету (новинні сайти, форуми, соцмережі), 39,3% - від спілкування з рідними, друзями, знайомими, 26,9% дивляться телемаратон, а 10% - регіональне телебачення, ще 9,2% беруть інформацію з радіостанцій. Друковані видання в Україні читає лише 3,4% опитаних. 

Щодо інформації з інтернету, то серед лідерів – телеграм (69,9% опитаних), YouTube (46,6%), фейсбук (33,9%). Вайбер і TikTok є джерелом інформації для 20,3% і 19,4% опитаних відповідно.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies