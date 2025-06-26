З’явилися нові підозри у справі про зловживання під час закупівлі шин для військової авіації

НАБУ та САП повідомили про нові підозри у справі щодо заволодіння коштами Міністерства оборони під час закупівлі авіаційного комплектування для ЗСУ.

За інформацією Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, підозру отримали помічник чинного народного депутата і власник приватного товариства. Йдеться про завдання державі збитків на 27,3 млн грн.

У межах розслідування встановили, що керівники двох підрозділів Центрального управління забезпечення авіації та ППО Командування Сил логістики ЗСУ, яким повідомили про підозру у листопаді 2024 року, забезпечили перемогу у тендері двох підконтрольних фірм. Для створення видимості конкуренції посадовці залучили підставних учасників, а вигідніші пропозиції викривили або ігнорували.

Власник фірми закуповував шини для військової авіації у виробників через компанію в ЄС і перепродував Міноборони за завищеними у 2–3 рази цінами. Помічник нардепа відповідав за комунікацію між учасниками змови та сприяв проведенню оплат за контрактами.

Загальні збитки для Сил логістики ЗСУ становили 27,3 млн грн, повідомили в НАБУ.