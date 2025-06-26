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У порушника національного мультипредметного тесту виявили шпаргалку з таблицею множення

Як і минулі роки, є певна кількість порушників правил проходження НМТ, але їх небагато.

У порушника національного мультипредметного тесту виявили шпаргалку з таблицею множення
Шпаргалка (ілюстративне фото)

В одного із порушників національного мультипредметного тесту виявили шпаргалку з таблицею множення.

Про це розповіла директорка Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Тетяна Вакуленко, передає "Інтерфакс-Україна".

"Були дуже дивні ситуації для нас. Наприклад, у одного з порушників виявили шпаргалку, але те, що було на цій шпаргалці здивувало абсолютно всіх організаторів оцінювання. Це була таблиця множення. Тут дійсно варто замислитися про те, що є основою навчання і як забезпечити опанування базових знань і навичок в межах кожного із навчальних предметів", - сказала вона в ефірі національного телемарафону.

Вакуленко зазначила, що як і минулі роки є певна кількість порушників правил проходження НМТ, але їх небагато.

Раніше Вакуленко спростовувала інформацію із соцмереж про складність і "відірваності від реальності" НМТ з математики. Зокрема, вона підкреслювала, що для подолання мінімального прохідного балу потрібно знати предмет на рівні 7-го класу.

У 2025 році НМТ включає тестування з обов'язкових навчальних предметів: "українська мова", "математика", "історія України" та навчального предмета за вибором ("іноземна мова", "біологія", "географія", "фізика", "хімія", "українська література"). НМТ з історії України охоплюватиме весь курс історії з найдавніших часів до сьогодення. 

Тестування відбуватиметься під час основних і додаткових сесій. Основні відбулися протягом 14 травня - 25 червня; додаткові пройдуть 14-25 липня. 

  • Після початку цьогорічного НМТ у соцмережах знову виникла хвиля обговорень з приводу виснажливості тестування, складності завдань. Найбільше дискусій навколо математики — чи потрібна вона як обов’язковий предмет на іспиті. Читайте повну розмову з Тетяною Вакуленко: "Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується".
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