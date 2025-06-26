Розвідка: Північна Корея може відправити більше військових до Росії на війну проти України у липні або серпні

Розвідка Південної Кореї вважає, що Росія може готуватися до масштабного наступу на Україну саме в липні або серпні.

Північна Корея може направити додаткові війська до Росії для участі у війні проти України в липні або серпні, а також продовжує постачати озброєння Москві, передає Reuters із посиланням на дані розвідки Південної Кореї.

За словами депутата Лі Сон Квона, Національна розвідувальна служба (NIS) Південної Кореї вважає, що Росія може готуватися до масштабного наступу на Україну саме в липні або серпні.

«Час імовірного додаткового розгортання – вже в липні або серпні», – сказав Лі. Він додав, що розвідка пов’язує це з новою мобілізацією військових у КНДР і нещодавнім візитом до Пхеньяна високопоставленого російського представника Ради безпеки.

У відповідь на постачання артилерійських снарядів і ракет Росії, Пхеньян, ймовірно, отримує технічну допомогу щодо запуску супутників та систем наведення ракет, повідомляє NIS.

Видання зазначає, що після тривалого мовчання Північна Корея та Росія підтвердили участь північнокорейських військових у наступі Москви проти України з метою повернення Курської області.

Обидві країни заявили, що їхня співпраця ґрунтується на договорі, підписаному лідерами у червні минулого року, який включає пакт про взаємну оборону.