Якщо роблять по 6 КТ на день в лікарні — треба змінювати її менеджера, — Ляшко
Ексклюзив Якщо роблять по 6 КТ на день в лікарні — треба змінювати її менеджера, — Ляшко
Як соцмережі ілюструють сколіоз влади
Як соцмережі ілюструють сколіоз влади
Скандал навколо Назарія зі СМА — що треба знати про збори на лікування, коли просять гроші у соцмережах
Скандал навколо Назарія зі СМА — що треба знати про збори на лікування, коли просять гроші у соцмережах
"Руки опускаються": Ляшко розповів про свої найбільші болі у медичній системі
Ексклюзив "Руки опускаються": Ляшко розповів про свої найбільші болі у медичній системі
Віктор Ляшко: «Найбільш незадоволеним буде той, хто робить усе правильно»
Віктор Ляшко: «Найбільш незадоволеним буде той, хто робить усе правильно»
«Це не просто ігри – це битва за честь»: як збірна України з волейболу здивувала всіх у Лізі націй
«Це не просто ігри – це битва за честь»: як збірна України з волейболу здивувала всіх у Лізі націй
Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Новини компаній Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Суми за три дні?
Суми за три дні?
Щодо наступу росіян на Суми
Щодо наступу росіян на Суми
ГоловнаСуспільствоВійна

Розвідка: Північна Корея може відправити більше військових до Росії на війну проти України у липні або серпні

Розвідка Південної Кореї вважає, що Росія може готуватися до масштабного наступу на Україну саме в липні або серпні.

Розвідка: Північна Корея може відправити більше військових до Росії на війну проти України у липні або серпні
один із полонених солдатів КНДР
Фото: скриншот відео

Північна Корея може направити додаткові війська до Росії для участі у війні проти України в липні або серпні, а також продовжує постачати озброєння Москві, передає Reuters із посиланням на дані розвідки Південної Кореї.

За словами депутата Лі Сон Квона, Національна розвідувальна служба (NIS) Південної Кореї вважає, що Росія може готуватися до масштабного наступу на Україну саме в липні або серпні.

Підтримайте LB.UA - ми працюємо для вас
 

«Час імовірного додаткового розгортання – вже в липні або серпні», – сказав Лі. Він додав, що розвідка пов’язує це з новою мобілізацією військових у КНДР і нещодавнім візитом до Пхеньяна високопоставленого російського представника Ради безпеки.

У відповідь на постачання артилерійських снарядів і ракет Росії, Пхеньян, ймовірно, отримує технічну допомогу щодо запуску супутників та систем наведення ракет, повідомляє NIS.

Видання зазначає, що після тривалого мовчання Північна Корея та Росія підтвердили участь північнокорейських військових у наступі Москви проти України з метою повернення Курської області.

Обидві країни заявили, що їхня співпраця ґрунтується на договорі, підписаному лідерами у червні минулого року, який включає пакт про взаємну оборону.
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies