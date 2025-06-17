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КНДР відправить до Росії тисячі саперів і військових будівельників

Вони мають брати участь у відновлювальних роботах.

КНДР відправить до Росії тисячі саперів і військових будівельників
Кім Чен Ин із військовими КНДР, фото ілюстративне

Глава Ради безпеки РФ Сергій Шойгу під час переговорів із з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином домовився про те, що КНДР відправить до Росії фахівців для проведення відновлювальних робіт, передає Sky News.

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Сторони домовилися про відправлення 1000 північнокорейських саперів та 5000 військових будівельників до Курської області Росії. Вони будуть брати участь у відновлювальних роботах після бойових дій.

Також Росія очікує, що з КНДР вдасться відновити уперше за 30 років авіасполучення.

  • У 2024 році Росія та Північна Корея підписали договір про стратегічне партнерство, який, зокрема, включає положення про взаємну оборону.
  • Після цього Пхеньян уже направив до РФ тисячі солдатів для допомоги в бойових діях проти українських сил на заході Курської області.
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