КНДР відправить до Росії тисячі саперів і військових будівельників

Вони мають брати участь у відновлювальних роботах.

Глава Ради безпеки РФ Сергій Шойгу під час переговорів із з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином домовився про те, що КНДР відправить до Росії фахівців для проведення відновлювальних робіт, передає Sky News.

Сторони домовилися про відправлення 1000 північнокорейських саперів та 5000 військових будівельників до Курської області Росії. Вони будуть брати участь у відновлювальних роботах після бойових дій.

Також Росія очікує, що з КНДР вдасться відновити уперше за 30 років авіасполучення.