Генштаб ЗСУ: кількість боїв на фронті сягнула 78

Станом на 16.00 17 червня вже відбулися 78 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Від вогню ворожої артилерії постраждали громади прикордонних населених пунктів, зокрема Берилівка, Сеньківка, Гасичівка, Хрінівка, Миколаївка, Архипівка, Леонівка Чернігівської області; Чернацьке, Бачівськ, Вільна Слобода, Біла Береза, Старикове, Бояро-Лежачі, Миропільське, Проходи, Тур’я, Грабовське Сумської області; Відродженівське, Тимофіївка Харківської області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулися 13 боєзіткнень, з яких п’ять продовжуються. Крім того, ворог завдав 5 авіаційних ударів, скинувши вісім керованих авіабомб, а також здійснив 132 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському Сили оборони відбили атаку росіян поблизу населеного пункту Довгеньке.

На Куп’янському російські окупанти безуспішно намагалися прорвати нашу оборону в районі населеного пункту Степова Новоселівка.

На Лиманському загарбницька армія здійснила сім атак на позиції українських підрозділів поблизу Липового та в бік Ольгівки, Шандриголового та Серебрянського лісу. Чотири бойових зіткнення тривають.

На Сіверському Сили оборони відбивають атаку противника в бік Серебрянки.

На Краматорському українські захисники зупинили сім атак противника в районі Курдюмівки та в бік Предтечиного, Білої Гори.

На Торецькому ворог здійснив п’ять штурмових дій в бік Щербинівки та Яблунівки. Один бій триває досі.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 29 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Полтавка, Малинівка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Удачне, Горіхове, Новопавлівка та Олексіївка. Сили оборони стримують натиск та відбили 28 атак противника, один бій триває досі. Авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Коптєве, Разіне.

На Новопавлівському ворог намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Одрадне, Вільне Поле, Багатир та в бік Запоріжжя, Мирного і Шевченко. Сили оборони успішно відбили 10 ворожих штурмів, ще дві атаки тривають дотепер.

На Гуляйпільському наші оборонці відбивають ворожу атаку поблизу Малинівки. Авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Успенівка, Малинівка та Полтавка.

На Оріхівському бойових зіткнень не зафіксовано.

На Придніпровському українські воїни відбили атаку окупантів в районі Антонівського моста.