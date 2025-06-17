Reuters: адміністрація Трампа ліквідувала робочу групу з тиску на Росію

Адміністрація Дональда Трампа нещодавно розпустила міжвідомчу робочу групу, створену для розробки стратегій тиску на Росію з метою прискорення мирних переговорів щодо України, пише Reuters із посиланням на трьох американських чиновників.

Група, що діяла з весни, фактично припинила роботу в травні, коли стало очевидно, що президент Трамп не зацікавлений у жорсткішій політиці щодо Москви. За словами джерел, останній удар по ініціативі було завдано близько трьох тижнів тому, коли з Ради нацбезпеки США звільнили більшість фахівців, які займалися Україною.

Ліквідація групи викликає занепокоєння серед європейських союзників напередодні саміту НАТО, адже свідчить про відхід Трампа від підтримки України та пом’якшення риторики щодо Росії. Попри обіцянки завершити війну в Україні у перший день президентства, Трамп останнім часом не демонструє прогресу у мирних ініціативах.

У Білому домі, як і в Держдепартаменті, Пентагоні та посольствах України й Росії у Вашингтоні, не прокоментували ситуацію.