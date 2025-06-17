Трамп пояснив відсутність санкцій проти РФ "очікуванням угоди"

А також знайшов нову "причину" для війни.

Президент США Дональд Трамп, спілкуючись із журналістами на полях саміту "Великої сімки" у Канаді, пояснив зволікання із запровадженням "руйнівних санкцій" проти Росії.

Як пише "Суспільне", республіканець заявив, що досі чекає, щоб побачити, чи буде підписано між Україною та РФ мирну угоду.

Він також поскаржився на те, що обмеження нібито "коштують США дуже багато грошей, величезні суми, мільярди й мільярди доларів, бо санкції - це не вулиця з одностороннім рухом".

Щодо заклику Європейського Союзу розширити санкції, Трамп сказав, що "Європа говорить, але нічого не зробила".

Господар Білого дому на додачу дорікнув лідерам демократичного світу за те, що Росію "вигнали з G8", що нібито стало одним із приводів для Путіна почати війну.