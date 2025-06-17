У Києві внаслідок ворожої атаки пошкоджено гуртожитки авіаційного інституту

Ректорка Київського авіаційного інституту (колишнього Національного авіаційного університету) Ксенія Семенова з посиланням на управління житлового сервісу навчального закладу повідомила про обстріл гуртожитків у столиці.

Росіяни влучили ударними безпілотниками у 10-ий гуртожиток, ще в трьох вибуховою хвилею пошкодило шибки.

У холі гуртожитку номер 10 організовано чергування медиків та психологів. У коментарях до дописів ректорка підтвердила, що були поранені серед студентів, їх забрала швидка допомога, травми не важкі.