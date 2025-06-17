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У Києві внаслідок ворожої атаки пошкоджено гуртожитки авіаційного інституту

Росіяни нищать цивільну інфраструктуру.

У Києві внаслідок ворожої атаки пошкоджено гуртожитки авіаційного інституту
Київський авіаційний інститут (колишній НАУ)
Фото: nau.edu.ua

Ректорка Київського авіаційного інституту (колишнього Національного авіаційного університету) Ксенія Семенова з посиланням на управління житлового сервісу навчального закладу повідомила про обстріл гуртожитків у столиці.

Росіяни влучили ударними безпілотниками у 10-ий гуртожиток, ще в трьох вибуховою хвилею пошкодило шибки. 

У холі гуртожитку номер 10 організовано чергування медиків та психологів. У коментарях до дописів ректорка підтвердила, що були поранені серед студентів, їх забрала швидка допомога, травми не важкі. 
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