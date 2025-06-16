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Головне за понеділок, 16 червня: авіаудар по Куп'янську, майже 140 боєзіткнень

Бойові дії на Донеччині, 136 бойових зіткнень, ворожі обстріли, Зеленський в Австрії. Яким запам’ятається 1209-й день повномасштабної війни.

Головне за понеділок, 16 червня: авіаудар по Куп'янську, майже 140 боєзіткнень
Фото: Сергій Лисак

Російська армія атакувала Купʼянськ авіабомбою. Відомо про двох постраждалих.

Близько 15:40 збройні сили РФ завдали авіаційного удару по житловому кварталу міста. Влучання зафіксовано по багатоквартирних житлових будинках, спалахнули пожежі у квартирах.

Чоловік та жінка отримали акубаротравму.

"Щонайменше троє мирних жителів могли загинути. Ситуація у місті залишається складною, через безпекові ризики наразі ускладнений оперативний виїзд на місце події. Дані уточнюються", — додають у Харківській обласній прокуратурі.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 відбулося 136 бойових зіткнень.

Найбільша кількість - на Покровському напрямку (42).

Також активні бойові дії точились на Північно-Слобожанському і Курському напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 16 червня – в новині.

Полк “К-2” повідомив про знищення російського БМ-21 “Град” із хімічною зброєю.

“Зусиллями пілотів трьох підрозділів Сил Оборони уражено російську РСЗВ, яка готувалася до залпу”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що росіяни у спілкуванні між собою росіяни закликали ховатися і вдягати протигази, бо уражений “Град” був “заряджений хімією”.

У полку “К-2” закликали військових та цивільних подбати про наявність протигазів та інші заходи безпеки під час хімічної та біологічної атаки.

Сьогодні відбувся завершальний етап репатріаційних заходів згідно домовленостей у Стамбулі, повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

В Україну повернуто ще 1245 тіл, які, за твердженням російської сторони, належать українським громадянам, зокрема - військовослужбовцям.

Таким чином, Україна в межах Стамбульських домовленостей повернула 6057 тіл.

Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть здійснені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл.

Україна та Австрія підписали низку двосторонніх угод під час візиту президента Володимира Зеленського до австрійської столиці.

Австрія також висловила готовність стати посередницею в перемовинах України і Росії.

Президент Австрії Александр ван дер Беллен на спільній з Зеленським пресконференції сказав зокрема, що Австрія – військово нейтральна країна, але не з політичної точки зору. "Росія – однозначний агресор", – сказав президент Австрії та закликав Кремль розпочати чесні перемовини.

Він наголосив, що Австрія підтримує всі санкції проти Росії та вступ України до ЄС.

Президент Зеленський подякував колезі за підтримку українців та української позиції.

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