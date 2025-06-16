Це – перший візит Зеленського до Австрії за період повномасштабного вторгнення.

Україна та Австрія підписали низку двосторонніх угод під час візиту президента Володимира Зеленського до австрійської столиці. Це угоди в сфері безпеки, політична співпраця і гуманітарна тематика. Австрія також висловила готовність стати посередницею в перемовинах України і Росії.

Президент Австрії Александр ван дер Беллен на спільній з Зеленським пресконференції сказав, що Україна дала ясно зрозуміти, яку систему цінностей вона обрала. Це – правова держава, відкрите суспільство та демократія.

І це треба захищати від насильства.

"Я дуже ціную те, що ви сьогодні тут разом з нами. Австрія і України з часів монархії Габсбургів дуже тісно пов'язані", – сказав ван дер Беллен.

Він заявив, що зараз в Україні залишаються працювати 200 австрійських компаній. І сказав, що Австрія – військово нейтральна країна, але не з політичної точки зору.

"Росія – однозначний агресор", – сказав президент Австрії та закликав Кремль розпочати чесні перемовини.

Мир не може настати без урахування безпекових інтересів України, підкреслив ван дер Беллен. Він наголосив, що Австрія підтримує всі санкції проти Росії та вступ України до ЄС.

Австрія хоче допомогти поверненню українських біженців додому, додав президент Александр ван дер Беллен. Також країна призначила урядового координатора з відновлення України.

Президент Зеленський подякував колезі за підтримку українців та української позиції. Він анонсував розмову з канцлером Австрії про сильні санкції, що спонукатимуть Москву до миру.

"18-ий пакет санкцій ЄС має стати результативним. Важливо також продовжити вже введені санкції, включно із заморожуванням російських активів. Звісно, говорили ми і про необхідність підтримувати усі спільні зусилля заради миру. Ми цінуємо готовність Австрії забезпечити достойне посередництво для зустрічі з російською стороною", – сказав Зеленський.