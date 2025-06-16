Рівень довіри до Зеленського у травні знизився, - опитування

Рівень довіри до президента Володимира Зеленського стабільного зростав з грудня 2024 року і сягнув 74% на початку травня 2025 року (не довіряли – 22%). Проте вже в другій половині травня-на початку червня 2025 року рівень довіри зменшився, хоча при цьому нинішні показники лишаються вищими, ніж до загострення відносин з новим керівництвом США.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Так, за результатами нинішнього опитування 65% українців довіряють Зеленському, не довіряють – 30%. Відповідно, баланс довіри-недовіри становить +35%.

Ці показники нижчі, ніж були на початку травня 2025 року (74% довіряли, а баланс довіри-недовіри становив +52%), проте лишаються вищими, ніж були на початку лютого 2025 року (тоді 57% довіряли, а баланс довіри-недовіри становив +20%).

"Як можна бачити, рівень довіри знизився впродовж доволі короткого періоду, що неодмінно викликає питання про причини. У нас немає додаткової інформації щодо конкретних причин... Проте є декілька факторів, які необхідно врахувати під час інтерпретації динаміки довіри президенту", - зазначили в КМІС.

Серед таких факторів соціологи називають: послаблення ефекту згуртування навколо прапора ("rallyaroundtheflageffect") – з лютого 2025 року на тлі загострення у відносинах з новим керівництвом США відбулося досить різке зростання довіри та єднання; короткостроковий вплив підписання Угоди про копалини; відсутність прогресу у завершенні війни – частина людей могли мати завищені очікування щодо близькості завершення війни, зокрема, через різні перемовини, які мали місце протягом травня 2025 року.

У регіональному вимірі більше довіряють президенту мешканці Заходу – серед них 73% довіряють Зеленському проти 61-63% в інших регіонах.

По-друге, порівняно з початком травня 2025 року найбільше зниження відбулося на Півдні і в Центрі (хоча в цих регіонах показники довіри все одно лишаються вищими, ніж були до лютого 2025 року). На Сході змін у довірі не було (проте Схід і на початку травня 2025 року вирізнився нижчою довірою порівняно з іншими регіонами). На Заході довіра також знизилися, але лише трохи (якщо порівнювати з Центром і Півднем).

"Ми звертаємо увагу, що група тих, хто не довіряє Зеленському, не є гомогенною за своїм світоглядом. Безумовно, частина тих, хто не довіряє президенту, є справжніми патріотами, які прагнуть більш ефективного управління для відсічі агресії і саме тому вони йому не довіряють. Але значна частина не довіряє тому, що Зеленський не йде на пропозиції капітулювати, вони хотіли б миру за будь-яких умов: майже половина тих, хто не довіряє президенту, готові до офіційного визнання певних окупованих територій частиною Росії, а чверть – навіть передати Росії контроль над Херсоном, Запоріжжям тощо", - прокоментували в КМІС.

Як повідомлялося, станом на першу половину травня 2025 року 74% українців довіряли президенту, а не довіряли – 22%. Також 71% громадян не підтримують проведення виборів до повного завершення війни.