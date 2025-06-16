Головне за ніч та ранок понеділка, 16 червня: атака дронів на Київ, 175 боєзіткнень

Унаслідок нічної атаки Росії по Києву тяжких поранень зазнали двоє людей.

Хлопець 2004 року народження госпіталізований, медики намагаються його врятувати.

Пошкодження зафіксовані у двох районах лівого берега столиці. Один дрон упав посеред приватного сектору на Русанівських садах. Там – вирва, значних пошкоджень і жертв вдалося уникнути.

Докладніше – в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 175 штурмів ворога.

Найбільше боїв пройшло на Покровському (46) та Новопавлівському (32) напрямках.

Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 22 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських загарбників.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1200 окупантів. Російська армія від початку вторгнення втратила близько 1 005 060 солдатів.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Через активізацію ворога на прикордонні Сумщини Генштаб відтепер повідомлятиме про ситуацію на Північно-Слобожанському напрямку.

Окрім того, Харківський напрямок перейменували на Південно-Слобожанський.

У Генштабі нагадали, що оперативна інформація щодо російського вторгнення публікується на офіційних сторінках штабу тричі на добу – станом на 08.00, 16.00 та 22.00.

Уночі Росія запустила 138 дронів, основним напрямком удару була Донецька область.

125 дронів знешкодили, влучання є в 10 локаціях.

Більше інформації – в новині.

Іран вчергове завдав удару по Ізраїлю. Повідомляється про падіння уламків у північній та центральній частинах країни. Є інформація про трьох загиблих.

Як пише The Timas of Israel, міністерство охорони здоров'я Ізраїлю повідомило, що 287 людей було госпіталізовано по всій країні уночі внаслідок ракетних атак з боку Ірану на північ та центр.

Більше інформації – в новині.

Французький президент Еммануель Макрон виступив проти посередництва Путіна у перемовинах Ірану і Ізраїлю, запропонованого його американським колегою Дональдом Трампом. Під час візиту до Гренландії він сказав, що не вірить у спроможність Росії бути медіатором, пише CBC з посиланням на інформацію агентства Reuters.

Ідею залучити російського лідера до переговорів Ізраїлю і Ірану, між якими з п'ятниці тривають взаємні удари, Трамп висловив у ефірі ABC News у неділю. Він сказав, що відкритий для того, щоб Путін був медіатором.

"Я не вірю, що Росія, яка зараз залучена в конфлікт високої інтенсивності і вирішила не поважати Статут ООН протягом декількох років, може бути медіатором", – прокоментував це французький президент.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!