Макрон виступив проти запропонованого Трампом посередництва Путіна у перемовинах Ірану з Ізраїлем

Французький президент сумнівається, що країна, яка веде війну і нехтує Статутом ООН, здатна бути посередницею між сторонами війни.

Французький президент Еммануель Макрон виступив проти посередництва Путіна у перемовинах Ірану і Ізраїлю, запропонованого його американським колегою Дональдом Трампом. Під час візиту до Гренландії він сказав, що не вірить у спроможність Росії бути медіатором, пише CBC з посиланням на інформацію агентства Reuters.

Ідею залучити російського лідера до переговорів Ізраїлю і Ірану, між якими з п'ятниці тривають взаємні удари, Трамп висловив у ефірі ABC News у неділю. Він сказав, що відкритий для того, щоб Путін був медіатором.

"Я не вірю, що Росія, яка зараз залучена в конфлікт високої інтенсивності і вирішила не поважати Статут ООН протягом декількох років, може бути медіатором", – прокоментував це французький президент.

Він додав, що Франція не братиме участі в жодних ізраїльських атаках проти Ірану.

Це не перша згадка участі Росії в якості посередниці для перемовин із Іраном, але раніше про це говорили в контексті ядерних перемовин зі США. Бажання виступити посередником Кремль озвучував ще в березні, а потім повторив у червні.

Цієї суботи Путін телефонував Трампу, аби вітати його з Днем народження. За результатами розмови американський президент сказав, що він передав Путіну, що його війна має закінчитися.

Удари між Ізраїлем та Іраном

Уночі 13 червня Ізраїль завдав ударів по об'єктах Ірану, назвавши це превентивним рішенням у зв'язку з нарощуванням ядерних спроможностей. Крім ядерних об'єктів, ЦАХАЛ атакував іранську ППО, вчених, задіяних у ядерній програмі, і лідера Корпусу ісламської революції.

Цю операцію ізраїльський голова уряду назвав "Левом, що повстає" – Rising Leon.

Іран одразу ж пообіцяв відповідь та атакував Ізраїль ракетами і дронами. Внаслідок цих ударів є загиблі, в тому числі – українські громадяни.