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Смертельна ДТП автобуса з українцями у Франції: водію висунули обвинувачення

Його обвинувачують у ненавмисному вбивстві та завданні тілесних ушкоджень. 

Смертельна ДТП автобуса з українцями у Франції: водію висунули обвинувачення
ДТП у Франції за участі українців
Фото: Х/ Infos Françaises

Одному з двох водіїв українського автобуса, який 13 червня потрапив у смертельну аварію у французькому департаменті Сарт, висунули звинувачення у ненавмисному вбивстві та ненавмисному заподіянні тілесних ушкоджень.

Як пише Le Figaro, про це повідомила в неділю прокурор Парижа Лоре Беккуо.

Двох українських водіїв взяли під варту під час розслідування за фактом злочину, розпочатого прокуратурою Ле-Мана. Тести на алкоголь та наркотики, проведені у них, виявилися негативними. Пізніше другого водія, який не був за кермом на момент подій, випустили з-під варти. 

Відділ розслідування масових аварій прокуратури Парижа в суботу розпочав судове провадження за фактом ненавмисного вбивства та завдання тілесних ушкоджень. Водію, який був за кермом на момент трагедії, висунули звинувачення за цими пунктами та помістили під судовий нагляд. Під час розслідування йому заборонено керування будь-якими транспортними засобами. Також він зобов’язаний відповідати на виклики слідчого судді. 

Аварія сталася на автомагістралі A81, поблизу міста Дегре, і спричинила смерть чотирьох людей. Серед поранених дев'ять – у критичному стані, 18 – у відносно невідкладному стані та 29 – з легкими травмами.

За словами прокурорки, станом на вечір неділі прогноз щодо життя постраждалих і госпіталізованих, які перебували в важкому стані, більше не був несприятливим.

  • Відомо, що українські ліцеїсти поверталися додому на Буковину після навчального обміну з аграрним ліцеєм La Touche у Бретані. З невідомих причин автобус з'їхав укювет. Загинули четверо дорослих, з них троє громадяни України. 
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