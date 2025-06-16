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​Іран вчергове атакував Ізраїль, є загиблі та поранені

Загинули троє людей. 

​Іран вчергове атакував Ізраїль, є загиблі та поранені
Ракети, запущені з Ірану, над Єрусалимом, 13 червня 2025 року.
Фото: EPA/UPG

Іран вчергове завдав удару по Ізраїлю. Повідовляють про падіння уламків у північній та центральній частинах країни. Є інформація про трьох загиблих.

Про це пишуть ВВС, АР та Reuters

За даними АР, щонайменше 67 людей отримали поранення. ВВС пише, що поранених – 74 і повідомляє про трьох загиблих: двох жінок та чоловіка. Більшість поранених перебувають у стані середньої або легкої тяжкості. 

Зокрема у місті Хайфа близько 30 людей отримали поранення. Там тривають пошукові операції, десятки рятувальників працюють у зонах ураження. ЗМІ повідомляють, що на електростанції поблизу порту спалахують пожежі.

Також повідомляли про атаку на Тель-Авів. У місті та у Єрусалимі чули вибухи. За словами очевидців Reuters, постраждали деякі житлові будинки в Тель-Авіві.

Влада міста у центрі країни Петах-Тіква, що поблизу Тель-Авіва, заявила, що іранські ракети влучили в житловий будинок. 

Тегеран розпочав кілька хвиль атак на Ізраїль у відповідь на превентивні удари Ізраїлю, спрямовані проти ядерних та ракетних програм Ірану, які розпочалися в п'ятницю. Іранське державне телебачення заявило, що країна випустила щонайменше 100 ракет.

Корпус вартових ісламської революції Ірану заявив, що в останній атаці було використано новий метод, який змусив багаторівневі оборонні системи Ізраїлю атакувати одна одну.

  • 14 червня внаслідок масованої ракетної атаки Ірану проти Ізраїлю загинуло п’ятеро громадян України, серед яких троє дітей. Іранська ракета влучила в будівлю в центральній частині ізраїльського міста Бат-Ям. Загалом загинули 10 людей, понад 200 – дістали поранення. 
  • Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що Тегеран готовий припинити обстріли, якщо армія Ізраїлю теж зупинить атаки.
  • У ніч на 13 червня Армія оборони Ізраїлю офіційно заявила про початок повітряної кампанії проти іранських ядерних об'єктів і назвала зброю масового знищення в руках режиму Ісламської республіки "екзистенційною загрозою для Ізраїлю та всього світу". Натомість Іран атакував Ізраїль.
  • Детальніше про це читайте у матеріалі LB.ua "Ізраїль б'є, Іран відповідає. Чи переросте новий виток конфлікту у повноцінну війну?".
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