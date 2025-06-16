​Іран вчергове атакував Ізраїль, є загиблі та поранені

Іран вчергове завдав удару по Ізраїлю. Повідовляють про падіння уламків у північній та центральній частинах країни. Є інформація про трьох загиблих.
Про це пишуть ВВС, АР та Reuters.
За даними АР, щонайменше 67 людей отримали поранення. ВВС пише, що поранених – 74 і повідомляє про трьох загиблих: двох жінок та чоловіка. Більшість поранених перебувають у стані середньої або легкої тяжкості.
Зокрема у місті Хайфа близько 30 людей отримали поранення. Там тривають пошукові операції, десятки рятувальників працюють у зонах ураження. ЗМІ повідомляють, що на електростанції поблизу порту спалахують пожежі.
Також повідомляли про атаку на Тель-Авів. У місті та у Єрусалимі чули вибухи. За словами очевидців Reuters, постраждали деякі житлові будинки в Тель-Авіві.
Влада міста у центрі країни Петах-Тіква, що поблизу Тель-Авіва, заявила, що іранські ракети влучили в житловий будинок.
Тегеран розпочав кілька хвиль атак на Ізраїль у відповідь на превентивні удари Ізраїлю, спрямовані проти ядерних та ракетних програм Ірану, які розпочалися в п'ятницю. Іранське державне телебачення заявило, що країна випустила щонайменше 100 ракет.
Корпус вартових ісламської революції Ірану заявив, що в останній атаці було використано новий метод, який змусив багаторівневі оборонні системи Ізраїлю атакувати одна одну.
- 14 червня внаслідок масованої ракетної атаки Ірану проти Ізраїлю загинуло п’ятеро громадян України, серед яких троє дітей. Іранська ракета влучила в будівлю в центральній частині ізраїльського міста Бат-Ям. Загалом загинули 10 людей, понад 200 – дістали поранення.
- Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що Тегеран готовий припинити обстріли, якщо армія Ізраїлю теж зупинить атаки.
- У ніч на 13 червня Армія оборони Ізраїлю офіційно заявила про початок повітряної кампанії проти іранських ядерних об'єктів і назвала зброю масового знищення в руках режиму Ісламської республіки "екзистенційною загрозою для Ізраїлю та всього світу". Натомість Іран атакував Ізраїль.
- Детальніше про це читайте у матеріалі LB.ua "Ізраїль б'є, Іран відповідає. Чи переросте новий виток конфлікту у повноцінну війну?".