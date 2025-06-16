​Іран вчергове атакував Ізраїль, є загиблі та поранені

Ракети, запущені з Ірану, над Єрусалимом, 13 червня 2025 року.

Іран вчергове завдав удару по Ізраїлю. Повідовляють про падіння уламків у північній та центральній частинах країни. Є інформація про трьох загиблих.

Про це пишуть ВВС, АР та Reuters.

За даними АР, щонайменше 67 людей отримали поранення. ВВС пише, що поранених – 74 і повідомляє про трьох загиблих: двох жінок та чоловіка. Більшість поранених перебувають у стані середньої або легкої тяжкості.

Зокрема у місті Хайфа близько 30 людей отримали поранення. Там тривають пошукові операції, десятки рятувальників працюють у зонах ураження. ЗМІ повідомляють, що на електростанції поблизу порту спалахують пожежі.

Також повідомляли про атаку на Тель-Авів. У місті та у Єрусалимі чули вибухи. За словами очевидців Reuters, постраждали деякі житлові будинки в Тель-Авіві.

Влада міста у центрі країни Петах-Тіква, що поблизу Тель-Авіва, заявила, що іранські ракети влучили в житловий будинок.

Тегеран розпочав кілька хвиль атак на Ізраїль у відповідь на превентивні удари Ізраїлю, спрямовані проти ядерних та ракетних програм Ірану, які розпочалися в п'ятницю. Іранське державне телебачення заявило, що країна випустила щонайменше 100 ракет.

Корпус вартових ісламської революції Ірану заявив, що в останній атаці було використано новий метод, який змусив багаторівневі оборонні системи Ізраїлю атакувати одна одну.