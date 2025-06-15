Іран готовий припинити обстріли Ізраїлю, якщо ЦАХАЛ теж зупинить атаки

Ірина Дерюгіна про Таїсію Онофрійчук: «Усе життя чекала на гімнастку, яка захоче боротися і бути нагорі»
Ексклюзив Ірина Дерюгіна про Таїсію Онофрійчук: «Усе життя чекала на гімнастку, яка захоче боротися і бути нагорі»
Тимур Ткаченко: керівництво київського метро відмовилось від допомоги Укрзалізниці в ліквідації наслідків російського обстрілу
Тимур Ткаченко: керівництво київського метро відмовилось від допомоги Укрзалізниці в ліквідації наслідків російського обстрілу
«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики
«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики
Отець, Син, Дух. Що означає свято Трійці?
Отець, Син, Дух. Що означає свято Трійці?
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Тетяна Вакуленко: на НМТ прохідний бал з математики - це програма 5-7 класів
Ексклюзив Тетяна Вакуленко: на НМТ прохідний бал з математики - це програма 5-7 класів
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці
Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці
Про відповідь Москви на «Павутину»
Про відповідь Москви на «Павутину»
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
ГоловнаСвіт

Іран готовий припинити обстріли Ізраїлю, якщо ЦАХАЛ теж зупинить атаки

У МЗС Ірану вважають, що дари Ізраїлю не могли відбутися без "зеленого світла" США.

Іран готовий припинити обстріли Ізраїлю, якщо ЦАХАЛ теж зупинить атаки
Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що Тегеран готовий припинити обстріли, якщо армія Ізраїлю теж зупинить атаки.

Про це повідомляє The Times of Israel.

“Ми захищаємося, наш захист цілком законний. Цей захист – наша відповідь на агресію. Якщо агресія припиниться, то, природно, наші відповіді також припиняться”, – заявив Арагчі.

Міністр закордонних справ заявив, що удари ЦАХАЛу по шельфовому газовому родовищу Південний Парс, яке Іран спільно використовує з Катаром, були "відвертою агресією та дуже небезпечним актом".

Арагчі звинуватив Ізраїль у спробі саботувати ядерні переговори між Іраном та США, які, за його словами, могли б відкрити шлях до угоди. Тегеран мав представити пропозицію цієї неділі під час скасованого шостого раунду переговорів.

Він заявив, що удари Ізраїлю не могли відбутися без "зеленого світла" США. Іранський міністр вважає, що Вашингтон має засудити ізраїльські удари по іранських ядерних об'єктах "якщо вони хочуть довести свою добру волю”. За його словами, переговори зі США могли б призвести до ядерної угоди.

  • Унаслідок ракетних ударів з боку Ірану в ніч на 15 червня, 10 людей загинули, понад 200 поранених, ще понад 20 осіб вважаються зниклими безвісти.
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies