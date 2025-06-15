Іран готовий припинити обстріли Ізраїлю, якщо ЦАХАЛ теж зупинить атаки

У МЗС Ірану вважають, що дари Ізраїлю не могли відбутися без "зеленого світла" США.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що Тегеран готовий припинити обстріли, якщо армія Ізраїлю теж зупинить атаки.

Про це повідомляє The Times of Israel.

“Ми захищаємося, наш захист цілком законний. Цей захист – наша відповідь на агресію. Якщо агресія припиниться, то, природно, наші відповіді також припиняться”, – заявив Арагчі.

Міністр закордонних справ заявив, що удари ЦАХАЛу по шельфовому газовому родовищу Південний Парс, яке Іран спільно використовує з Катаром, були "відвертою агресією та дуже небезпечним актом".

Арагчі звинуватив Ізраїль у спробі саботувати ядерні переговори між Іраном та США, які, за його словами, могли б відкрити шлях до угоди. Тегеран мав представити пропозицію цієї неділі під час скасованого шостого раунду переговорів.

Він заявив, що удари Ізраїлю не могли відбутися без "зеленого світла" США. Іранський міністр вважає, що Вашингтон має засудити ізраїльські удари по іранських ядерних об'єктах "якщо вони хочуть довести свою добру волю”. За його словами, переговори зі США могли б призвести до ядерної угоди.