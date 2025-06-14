У Берліні поранили ножем українця

Невідомі напали на нього, коли почули українську мову.

Цього тижня у Берліні невідомі напали з ножем на українця, який вигулював собаку в парку.

Про це повідомила поліція Берліна.

За інформацією правоохоронців, потерпілий давав команду собаці українською мовою, після чого до нього підійшли двоє невідомих і запитали, з якої він держави. Коли чоловік відповів, що він українець, один із нападників ударив його ножем у живіт. Тоді нападники втекли.

Швидка допомога доставила пораненого до лікарні. Його життю наразі нічого не загрожує.

Розслідування веде спеціалізований підрозділ поліції Берліна.