​На саміті «Групи семи» проведуть сесію «Сильна та суверенна Україна»

17 червня у межах саміту «Групи семи» в Канаді проведуть робочу сесію на тему «Сильна та суверенна Україна», передає «Європейська правда».
Участь у сесії візьмуть лідери країн G7 і запрошені представники інших держав.
У програмі на 17 червня зазначено, що день розпочнеться з офіційного привітання запрошених лідерів, після чого відбудеться робочий сніданок «Групи семи» з їх участю. Темою сесії під час сніданку стане підтримка сильної та суверенної України.
Після цієї сесії пройде підсумкова зустріч лідерів G7 і робочий ланч на тему «Енергетична безпека», який завершуватиме саміт.
Напередодні, 16 червня, відбідуться чотири сесії, присвячені темам «Глобальні економічні перспективи», «Економічне зростання, безпека та стійкість», «Забезпечення безпеки громад» і «Зробимо світ безпечним».
- Саміт у Кананаскісі (Канада) триватиме з 15 по 17 червня.
- Раніше керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак назвав метою візиту урядової делегації нашої держави до США підготовку до зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа на полях саміту.
- G7, до речі, може відмовитися від спільного комюніке, щоб уникнути конфлікту з Трампом.